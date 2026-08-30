Xã Tây Sơn thông báo tìm người trồng keo trên 4,2 ha đất lấn chiếm

(GLO)- UBND xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo tìm kiếm các tổ chức, cá nhân có hành vi trồng cây keo trên diện tích đất hơn 4,2 ha tại khu vực Hóc Lác (thôn Thủ Thiện) để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo đó, qua kiểm tra hiện trạng trên diện tích đất 42.067 m2 thuộc các thửa đất số 59, 64, 71, 79, 85, 95 (tờ bản đồ số 3, khu vực Hóc Lác, thôn Thủ Thiện, xã Tây Sơn) do địa phương quản lý, cơ quan chức năng phát hiện có số lượng lớn cây keo với đường kính gốc khoảng 4 - 6 cm, chiều cao khoảng 2,5 - 3,5 m, mật độ khoảng 4.720 cây/ha.

Cây keo trồng trên đất công do UBND xã Tây Sơn quản lý. Ảnh: V.H

Việc nhiều người tự ý trồng cây trên đất do Nhà nước quản lý là hành vi chiếm đất, vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 123/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND xã Tây Sơn đề nghị các tổ chức, cá nhân có hành vi chiếm đất nêu trên liên hệ với UBND xã để trình báo, cung cấp thông tin và tài liệu có liên quan và phối hợp xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Đến hết ngày 5-9-2026, nếu không có tổ chức, cá nhân nào liên hệ trình báo hoặc cung cấp thông tin, UBND xã Tây Sơn sẽ căn cứ hồ sơ, kết quả kiểm tra và các quy định pháp luật có liên quan để xem xét, xử lý vi phạm và số cây trồng tại khu đất nói trên theo quy định.

Trong thời gian chờ xử lý vụ việc, chính quyền địa phương yêu cầu các tổ chức, cá nhân không tự ý vào khu đất để trồng mới, chăm sóc, chặt hạ, khai thác, mua bán, vận chuyển cây; không làm thay đổi hiện trạng đất, không cản trở việc kiểm tra, quản lý, xử lý của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.