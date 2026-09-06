Nhiều phần quà thiết thực trao cho học sinh vùng khó

(GLO)- Ngày 4 và 5-9, hàng trăm học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai được trao tặng đồ dùng học tập, vật dụng sinh hoạt và đồng phục mới. Những món quà thiết thực góp phần giúp các em có thêm điều kiện và động lực đến trường.

Theo đó, ngày 4-9, thông qua chương trình “Cùng em tới trường”, Nhóm thiện nguyện doanh nghiệp du lịch tỉnh Gia Lai trao 250 suất quà, tổng trị giá 50 triệu đồng cho học sinh tại các điểm trường thuộc Trường Mầm non 1/5 (xã Kbang).

Nhóm thiện nguyện doanh nghiệp du lịch tỉnh Gia Lai tặng quà cho học sinh mầm non tại điểm trường Đăk Jông, Trường Mầm non 1/5, xã Kbang. Ảnh: Đức Hải

Các phần quà gồm đồ dùng học tập và một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu, được nhóm thiện nguyện khảo sát, lựa chọn phù hợp với nhu cầu thực tế của học sinh. Phần lớn các em là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình còn nhiều khó khăn. Sự hỗ trợ trước thềm năm học mới không chỉ giúp các em có thêm vật dụng cần thiết mà còn là nguồn động viên tinh thần đối với học sinh và gia đình.

Nhóm thiện nguyện doanh nghiệp du lịch tỉnh Gia Lai trao tặng 250 suất quà cho các điểm làng của Trường Mầm non 1/5, xã Kbang. Ảnh: Phi Long

Cũng trong dịp đầu năm học mới, ngày 5-9, gần 300 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Krong (xã Krong) được trao tặng đồng phục mới.

Toàn bộ kinh phí mua đồng phục gần 35 triệu đồng, được Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak hỗ trợ từ nguồn an sinh xã hội. Những bộ đồng phục vừa vặn giúp học sinh có diện mạo tươm tất, tạo tâm lý phấn khởi, tự tin khi đến lớp.

Lãnh đạo Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak trao tặng kinh phí mua đồng phục cho Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Krong. Ảnh: Phi Long