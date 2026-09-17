Khổ sở vì đường nhựa biến thành… đường đất

(GLO)- Theo phản ánh của người dân xã Ia Boòng (tỉnh Gia Lai), tuyến đường liên xã Ia Boòng - Ia Púch (đoạn qua làng Sung O - Boòng Nga) bị bùn đất phủ kín, trơn trượt, ảnh hưởng đến việc đi lại và sản xuất.

Tình trạng này diễn ra trong thời điểm doanh nghiệp đang khai thác, vận chuyển gỗ cao su trên tuyến.

Ngày 15-9, có mặt tại tuyến đường này, phóng viên ghi nhận nhiều vị trí mặt đường bị bùn đất phủ kín. Đoạn bị ảnh hưởng kéo dài gần 2 km, có nơi bùn nhão, nước ứ đọng hai bên; những đoạn khô ráo lại xuất hiện bụi đất, khiến các phương tiện qua lại gặp nhiều trở ngại.

Tuyến đường liên xã Ia Boòng - Ia Púch, đoạn qua làng Sung O - Boòng Nga bị bùn đất phủ kín, trơn trượt do hoạt động vận chuyển gỗ cao su. Ảnh: D.Đ

Dọc hai bên tuyến, nhiều đống gỗ cao su lớn được tập kết, một số xe múc đang bốc gỗ lên phương tiện vận chuyển. Đây là gỗ cao su thanh lý của Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông. Khu vực này chưa có biển cảnh báo từ xa, trong khi xe vận chuyển và máy móc thường xuyên hoạt động.

Chị Nguyễn Thị Thơm (làng La, xã Ia Boòng) cho biết: Tình trạng đường lầy lội diễn ra hơn 1 tháng nay, khi các đơn vị vận chuyển gỗ cao su. Trong quá trình làm việc, đất từ khu vực rẫy bị xe tải lớn kéo ra đường. Gặp nước mưa, bùn đất nhanh chóng phủ kín mặt đường.

“Những hôm mưa lớn, có đoạn nước và bùn đất ngập sâu, xe máy rất khó di chuyển. Ban đêm lại không có đèn đường nên việc đi lại càng bất tiện, nguy hiểm. Tôi đã vài lần bị té ngã khi chạy xe qua đây” - chị Thơm nói.

Không chỉ ảnh hưởng việc đi lại, tuyến đường còn là lối để người dân vận chuyển vật tư vào rẫy và đưa nông sản ra ngoài tiêu thụ. Với những hộ có diện tích sản xuất lớn, đường khó đi đồng nghĩa chi phí vận chuyển tăng, việc tiêu thụ nông sản cũng gặp trở ngại.

Ảnh: D.Đ

Bà Nguyễn Thị Thanh (thôn 5, xã Chư Prông) có hơn 3 ha sầu riêng tại làng Sung O - Boòng Nga. Để vào rẫy, bà phải đi từ đường liên xã qua đường nội bộ trong các lô cao su. Do đường lầy lội, trơn trượt, phương tiện khó tiếp cận khu vực sản xuất, việc thu hoạch nông sản cũng phát sinh thêm chi phí.

“Vụ thu hoạch năm nay, gia đình tôi phải thuê xe tải lớn vào tận rẫy để chở sầu riêng ra ngoài, chi phí hơn 3,5 triệu đồng/chuyến. Đường khó đi nên thương lái cũng ngại vào tận nơi thu mua” - bà Thanh nói.

Sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, UBND xã Ia Boòng đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kiểm tra thực tế tuyến đường và làm việc với DN khai thác cây cao su để nắm tình hình.

Theo ông Trương Quang Bảo - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Boòng, địa phương đã đề nghị đơn vị khai thác cây cao su đẩy nhanh tiến độ, thực hiện đúng kế hoạch, tranh thủ thời tiết thuận lợi để sớm hoàn thành công việc. Trong quá trình khai thác và vận chuyển, đơn vị cần hạn chế tối đa việc để đất, bùn từ khu vực sản xuất kéo ra đường, đồng thời chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Sau khi hoàn thành, đơn vị phải bố trí phương tiện san gạt, sửa chữa những vị trí hư hỏng, khôi phục mặt đường đúng hiện trạng, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân.

UBND xã cũng đề nghị đơn vị rà soát, sớm khắc phục, sửa chữa các tuyến đường nội bộ trong khu vực sản xuất, nhất là những đoạn dẫn vào khu vực rẫy của người dân.