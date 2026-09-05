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Đề xuất hỗ trợ người dân xã Ia Chia khắc phục thiệt hại do lốc xoáy

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ người dân xã Ia Chia khắc phục thiệt hại do mưa lớn, lốc xoáy xảy ra tối 19-8.

Theo báo cáo của UBND xã Ia Chia, trận mưa giông, lốc xoáy xảy ra tại làng Bía Ngó làm 22 nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, sập tường. Một số diện tích cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả và tài sản khác cũng bị thiệt hại.

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Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất UBND tỉnh sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai để hỗ trợ các hộ dân xã Ia Chia có nhà ở bị thiệt hại do mưa lớn, lốc xoáy. Ảnh: M.P

Trên cơ sở mức độ thiệt hại, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai để hỗ trợ các hộ dân có nhà ở bị thiệt hại.

Theo đó, nhà bị hư hỏng, tốc mái hoặc sập đổ hoàn toàn, mức thiệt hại trên 70% và không còn nơi ở, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được đề xuất hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ và các hộ khác mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/hộ.

Đối với nhà bị hư hỏng nặng, mức thiệt hại từ 50% đến dưới 70% và không ở được, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn mức hỗ trợ đề xuất lần lượt là tối đa 20 triệu đồng/hộ và 10 triệu đồng/hộ. Nhà bị hư hỏng từ 30% đến dưới 50% được đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ.

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Các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn có nhà bị hư hỏng, tốc mái hoặc sập đổ hoàn toàn, mức thiệt hại trên 70% và không còn nơi ở được đề xuất hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng. Ảnh: M.P

Đối với thiệt hại sản xuất nông nghiệp, người dân được xem xét hỗ trợ theo các chính sách hiện hành về khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND xã Ia Chia khẩn trương rà soát, xác định mức độ thiệt hại thực tế; hỗ trợ người dân khắc phục nhà ở, bố trí nơi ở tạm thời đối với các hộ không bảo đảm an toàn; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, báo cáo để tỉnh xem xét hỗ trợ theo quy định.

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