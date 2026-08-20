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Thời sự

18 hộ dân ở xã Ia Chia bị thiệt hại do lốc xoáy

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Sáng 20-8, Đồn Biên phòng Ia Chia (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa giông, lốc xoáy tại làng Bía Ngó, xã Ia Chia.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 19-8, trên địa bàn làng Bía Ngó xảy ra mưa giông kèm gió mạnh và lốc xoáy, gây thiệt hại về tài sản của 18 hộ dân.

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Mưa giông kèm gió mạnh và lốc xoáy trên địa bàn làng Bía Ngó làm thiệt hại về tài sản của 18 hộ dân. Ảnh: M.P

Theo thống kê sơ bộ, có 3 hộ bị thiệt hại nặng, gồm 2 căn nhà bị gió tốc mái tôn, hư hỏng tường và 1 nhà bếp bị sập. 15 hộ còn lại bị thiệt hại nhẹ, chủ yếu hư hỏng mái nhà, cửa và một số vật dụng sinh hoạt. Lốc xoáy cũng làm 2 cột điện bị nghiêng, đổ, gây mất điện tại khu dân cư.

Tổng thiệt hại ước tính hơn 100 triệu đồng. Chính quyền xã Ia Chia đang tiếp tục rà soát, thống kê cụ thể.

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Đồn Biên phòng Ia Chia hỗ trợ gạo, mì tôm cho các hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy. Ảnh: M.P

Ngay trong sáng 20-8, gần 20 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân thu dọn đồ đạc, sửa chữa nhà cửa, xử lý các điểm bị ảnh hưởng. Đơn vị cũng hỗ trợ gạo, mì tôm cho các hộ dân bị thiệt hại.

Ông Ksor Khiếu - Bí thư Đảng ủy xã Ia Chia - cho biết: Địa phương đã huy động nhiều lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Hiện chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Clip: M.P
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