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Thời sự

Chủ động ứng phó gió mạnh, lốc xoáy trên biển vào tối 25-6

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NGỌC TÚ NGỌC TÚ
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(GLO)- Ngày 25-6, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có Công văn số 23/BCĐ-BNNMT gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến An Giang về việc chủ động ứng phó với gió mạnh, lốc xoáy trên biển.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 24 đến ngày 25-6, vùng biển từ Khánh Hòa đến Đồng Tháp và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh, lốc xoáy trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của thời tiết trên biển; kịp thời thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để kịp thời chỉ đạo, xử lý các tình huống phát sinh.

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