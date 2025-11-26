Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Gia Lai: Theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão số 15

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tại Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 26-11-2025 về việc ứng phó với bão số 15 (Koto), Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão.

Để chủ động ứng phó với bão trong bối cảnh tỉnh đang tiếp tục khắc phục hậu quả của bão số 13 và mưa, lũ lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng trong thời gian vừa qua, thực hiện Công điện số 34/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 26-11-2025 của Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; tiếp theo Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 24-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ và ứng phó với bão trên biển Đông; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân theo Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 24-11-2025; sẵn sàng phương án ứng phó với bão số 15 và các đợt thiên tai tiếp theo.

tau-thuyen-3561.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu. Ảnh: P.V

Cùng với đó, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão; thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền (bao gồm cả tàu vận tải, tàu du lịch) đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu.

Giám đốc các sở, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.

Báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 vác bao cát để đắp hai tuyến đê bị vỡ.

Xã Tuy Phước phối hợp với Lữ đoàn 573 sửa chữa 2 tuyến đê bị vỡ

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, trong ngày 25-11, chính quyền xã Tuy Phước đã phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua để bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Các doanh nghiệp KCN Phú Tài thiệt hại nặng do lũ

Doanh nghiệp Gia Lai đối mặt thiệt hại hàng trăm tỷ đồng sau lũ

Thời sự

(GLO)- Đợt lũ lịch sử đã gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt tại Khu công nghiệp Phú Tài. Ngay sau khi nước rút, toàn bộ Khu công nghiệp hiện lên với cảnh bùn đất phủ dày trên các nhà xưởng, hàng hóa ngổn ngang, nhiều kiện sản phẩm hư hỏng hoàn toàn.

Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khu vực miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khẩn trương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt

Thời sự

(GLO)- Sáng 23-11, từ thành phố Johannesburg (Nam Phi), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với điểm cầu Chính phủ tại Hà Nội và các điểm cầu địa phương bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt lớn gồm các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Tập trung hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão lũ

Thời sự

(GLO)- Làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai vào chiều 21-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu tỉnh tập trung triển khai hiệu quả việc khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định cuộc sống của người dân và khôi phục sản xuất kinh doanh theo phương châm “nước rút đến đâu khắc phục ngay đến đó”.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà người dân thôn Luật Lễ (xã Tuy Phước).

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi đời sống người dân vào chiều ngày 21-11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu tỉnh Gia Lai tập trung tối đa lực lượng, phương tiện nhanh chóng khắc phục hậu quả, nhất là đảm bảo an sinh xã hội và khôi phục các hạ tầng thiết yếu.

null