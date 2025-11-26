Gia Lai: Theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão số 15

(GLO)- Tại Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 26-11-2025 về việc ứng phó với bão số 15 (Koto), Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão.

Để chủ động ứng phó với bão trong bối cảnh tỉnh đang tiếp tục khắc phục hậu quả của bão số 13 và mưa, lũ lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng trong thời gian vừa qua, thực hiện Công điện số 34/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 26-11-2025 của Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; tiếp theo Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 24-11-2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ và ứng phó với bão trên biển Đông; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân theo Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 24-11-2025; sẵn sàng phương án ứng phó với bão số 15 và các đợt thiên tai tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu. Ảnh: P.V

Cùng với đó, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão; thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền (bao gồm cả tàu vận tải, tàu du lịch) đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu.

Giám đốc các sở, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.

Báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.