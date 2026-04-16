Mưa giông kèm lốc xoáy gây tốc mái hơn 10 nhà dân tại xã Đak Pơ.

(GLO)- Chiều 15-4, tại khu vực thôn 6 (xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió giật mạnh và lốc xoáy gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản của người dân.

Theo ghi nhận ban đầu, hơn 10 căn nhà bị tốc mái với mức độ khá nặng, nhiều tấm tôn bị gió cuốn văng ra đường. Ngoài ra, một số cây lớn bị gãy đổ, gây thiệt hại tài sản của người dân và ách tắc giao thông trong khu vực. Rất may không có thiệt hại về người.

Do thời điểm xảy ra mưa giông vào chiều tối, kèm theo mất điện cục bộ nên công tác thống kê thiệt hại và triển khai khắc phục bước đầu gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo xã Đak Pơ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để kiểm tra tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả.