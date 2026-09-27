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Thời sự

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai:

Bế mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đợt III năm 2026

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(GLO)- Chiều 26-9, tại phường Pleiku; Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đợt III năm 2026.

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Ông Trần Quốc Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai (thứ 5 từ trái qua) chúc mừng các học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí . Ảnh: Đức Phương

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí đợt III năm 2026 do Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức trong hai ngày (25 và 26-9) với chủ đề “Phát thanh tiếng dân tộc: Sản xuất, biên tập và định hướng nội dung”. Tham gia lớp bồi dưỡng có 35 học viên là cán bộ, hội viên, phóng viên của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; Trung tâm Dịch vụ công các xã, phường phía Tây tỉnh Gia Lai.

Các học viên được Nhà báo, Thạc sỹ Đặng Thị Huệ - nguyên Phó ban Phát thanh dân tộc, Đài Tiếng nói Việt Nam, hiện là giảng viên của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi nghiệp vụ về xây dựng nội dung truyền thông cho khán thính giả vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tương tác với thính giả trên sóng phát thanh hiện đại, cách kể chuyện bằng âm thanh để hấp dẫn người nghe… Đồng thời, các học viên cùng thảo luận về ý tưởng, cách tổ chức thực hành các nội dung theo chương trình lớp bồi dưỡng đề ra.

Tại lễ bế mạc, ông Trần Quốc Anh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đã phát biểu chúc mừng và trao giấy chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành lớp bồi dưỡng. Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai mong rằng, các học viên vận dụng, phát huy tốt những nội dung được bồi dưỡng trong hoạt động nghiệp vụ, qua đó góp phần nâng cao năng lực sản xuất các chương trình phát thanh về vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo xu hướng phát thanh hiện đại gắn với nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao của thính giả.

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