(GLO)- Chiều 25-9, Chi hội Nhà báo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai 2 tổ chức lễ ra mắt theo quyết định của Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai.

Dự buổi lễ có nhà báo Trần Quốc Anh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng 81 hội viên Hội Nhà báo đang công tác tại khu vực phía Tây tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Lam Nguyên

Đây là sự kiện đánh dấu bước kiện toàn về tổ chức Hội Nhà báo tại cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sau quá trình sắp xếp, hợp nhất các cơ quan báo chí. Theo đó, các chi hội nhà báo thuộc 4 cơ quan báo chí trước đây đã được hợp nhất từ 4 chi hội thành 2 chi hội.

Việc ra mắt Chi hội Nhà báo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai 2 nhằm tạo thuận lợi trong hoạt động tác nghiệp của đội ngũ những người làm báo tại khu vực phía Tây tỉnh; góp phần xây dựng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai nói riêng, Hội Nhà báo tỉnh nói chung ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai 2 tại lễ ra mắt. Ảnh: Lam Nguyên﻿

Tại hội nghị, Hội Nhà báo tỉnh đã công bố Quyết định thành lập Chi hội Nhà báo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai 2 và chỉ định Ban Thư ký Chi hội.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai bày tỏ mong muốn Chi hội đồng hành cùng hội viên xây dựng một tập thể đoàn kết, trách nhiệm; đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp người làm báo, đặc biệt là đồng hành cùng hội viên nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí.