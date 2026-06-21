Khi niềm tin là tài sản lớn nhất của người làm báo

(GLO)- Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026) là dịp nhìn lại vai trò của báo chí trong sự phát triển của đất nước và địa phương, đồng thời suy ngẫm về những yêu cầu mới đặt ra đối với người làm báo trong kỷ nguyên số.

Đồng chí Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai, đã chia sẻ những trăn trở, kỳ vọng đối với đội ngũ người làm báo hiện nay.

Giữ vững bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp

* Thưa đồng chí, tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và yêu cầu mới. Báo chí cần phát huy vai trò như thế nào để đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh?

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai Hồ Xuân Ánh. Ảnh: Nguyễn Dũng - Mỗi giai đoạn phát triển đều đặt ra những yêu cầu mới đối với báo chí. Với tỉnh Gia Lai hiện nay, yêu cầu đó càng rõ hơn. Báo chí không chỉ thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền mà còn góp phần tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển. Hội Nhà báo tỉnh có 439 hội viên đang sinh hoạt tại 7 chi hội nhà báo và 4 câu lạc bộ nhà báo. Đây là lực lượng quan trọng cùng với đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn, phản ánh đời sống xã hội, chuyển tải chủ trương, chính sách đến với người dân. Mỗi sản phẩm báo chí không chỉ phản ánh một sự việc mà cần giúp người dân hiểu hơn một chủ trương, giúp doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội, giúp chính quyền lắng nghe được những vấn đề từ thực tiễn. Khi làm được điều đó, báo chí thực sự trở thành một phần của quá trình phát triển.

* Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc môi trường truyền thông. Theo đồng chí, đâu là thách thức lớn nhất đối với người làm báo hiện nay?

- Theo tôi, công nghệ không phải là điều đáng lo nhất. Mỗi giai đoạn đều xuất hiện những công nghệ mới và nghề báo luôn phải thích ứng. AI có thể hỗ trợ sản xuất nội dung nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo. Thách thức lớn nhất hiện nay không phải là thiếu thông tin mà là quá nhiều thông tin chưa được kiểm chứng. Người làm báo hôm nay không cạnh tranh với AI. Điều chúng ta phải cạnh tranh là sự dễ dãi trong việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin. Khi ai cũng có thể phát tán thông tin trên mạng xã hội, tính chính xác và trách nhiệm của báo chí càng phải được đặt lên hàng đầu. Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đạt Giải Báo chí Quốc gia qua các năm, đã gợi mở nhiều vấn đề quan trọng đối với hoạt động báo chí hiện nay. Trong đó, yêu cầu báo chí phải nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và nhân dân là định hướng rất sâu sắc, có ý nghĩa thiết thực đối với đội ngũ người làm báo. Đó cũng là giá trị cốt lõi để báo chí giữ được niềm tin của công chúng.

* Trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng thông tin ngày càng cao, đội ngũ người làm báo tỉnh Gia Lai cần tiếp tục rèn luyện những phẩm chất và năng lực nào để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới?

- Trước hết, mỗi người làm báo phải giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Đây là điều không thể thay thế bằng bất kỳ công nghệ nào. Ngày nay, 1 phóng viên không chỉ viết tin, bài mà còn biết quay phim, dựng video và sản xuất nội dung đa nền tảng. Điều đó đòi hỏi phải liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng mới. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2026, Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề “Quy trình sản xuất - phân phối nội dung số” cho 32 học viên là hội viên, phóng viên, nhà báo trong tỉnh. Làm báo ở Gia Lai có nhiều đặc thù, nhất là khi tác nghiệp ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc trong những thời điểm thiên tai, dịch bệnh. Những trải nghiệm ấy cho thấy giá trị cốt lõi của nghề báo vẫn là sự dấn thân, trách nhiệm và tình yêu đối với vùng đất mà mình đang gắn bó.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hồ Xuân Ánh và Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đỗ Thị Diệu Hạnh trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho các hội viên có nhiều đóng góp trong lĩnh vực báo chí. Ảnh: Đức Thụy

Đồng hành cùng sự phát triển bằng những thông tin có trách nhiệm

* Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ và giải pháp gì để nâng cao chất lượng hội viên, chất lượng tác phẩm báo chí, xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và hỗ trợ hội viên thích ứng với quá trình chuyển đổi số?

- Hội Nhà báo tỉnh là mái nhà chung của những người làm báo. Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã xác định mục tiêu xuyên suốt là xây dựng đội ngũ người làm báo vững về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp và thích ứng tốt với chuyển đổi số. Điều đáng mừng là chất lượng chuyên môn của đội ngũ người làm báo trong tỉnh ngày càng được nâng lên. Năm nay, Hội Nhà báo tỉnh đã xét chọn 18 tác phẩm tham dự Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX; 44 tác phẩm tham gia Giải Báo chí Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ I năm 2026. Những kết quả đó cho thấy đội ngũ người làm báo tỉnh nhà đang nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng tác phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng. Trong bối cảnh báo chí đang thay đổi nhanh chóng, Hội tiếp tục hỗ trợ hội viên nâng cao trình độ chuyên môn, thích ứng với chuyển đổi số, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và xây dựng môi trường báo chí lành mạnh, chuyên nghiệp. Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ; hỗ trợ hội viên thích ứng với chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giải báo chí; xây dựng môi trường báo chí chuyên nghiệp; chú trọng công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và quy tắc ứng xử trên môi trường mạng. Hội cũng chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, tạo điều kiện để người làm báo yên tâm công tác, phát huy năng lực sáng tạo và cống hiến cho nghề.

* Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí muốn gửi gắm điều gì tới đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh?

- Chiều 17-6, tại buổi gặp mặt đội ngũ những người làm báo, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chia sẻ rằng khi tác nghiệp trên địa bàn tỉnh, mỗi phóng viên hãy xem Gia Lai là quê hương thứ hai của mình. Đây là một cách nhìn rất đáng suy ngẫm. Bởi khi coi vùng đất mình đang sống và làm việc như quê hương của chính mình, người làm báo sẽ có trách nhiệm hơn với từng thông tin, từng tác phẩm báo chí và với sự phát triển chung của địa phương. Tôi cũng rất đồng tình với quan điểm báo chí cần đổi mới về tư duy và cách làm; phải gắn với sự thấu hiểu, tinh thần xây dựng và trách nhiệm xã hội. Báo chí không chỉ phản ánh hiện thực mà còn phải góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, khơi dậy niềm tin và khát vọng vươn lên. Nghề báo là một nghề rất đặc biệt. Có những bài báo đăng hôm nay rồi ngày mai người ta có thể quên, nhưng cũng có những bài báo góp phần tháo gỡ một khó khăn ở cơ sở, giúp một hoàn cảnh được quan tâm hoặc góp thêm một tiếng nói để một chủ trương đi vào cuộc sống hiệu quả hơn… Đó là giá trị của nghề báo. Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, tôi mong mỗi người làm báo trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, không ngừng học hỏi, đổi mới và thích ứng với những yêu cầu mới của nghề. Điều quan trọng nhất là giữ được niềm tin của công chúng. Bởi niềm tin của công chúng là tài sản quý giá nhất của người làm báo. Có được niềm tin đã khó, giữ được niềm tin ấy còn khó hơn rất nhiều.

* Trân trọng cảm ơn đồng chí!