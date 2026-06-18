Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai thăm, chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

(GLO)- Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), chiều 18-6, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Hải đã đến thăm, chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng Hội Nhà báo tỉnh.

Tại các đơn vị đến thăm, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và những người làm báo trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải (thứ 4 từ phải sang) thăm, chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh. Ảnh: Quang Tấn

Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Hội Nhà báo tỉnh và cơ quan báo chí địa phương trong công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương cũng như góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải mong muốn thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải chúc mừng tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và những người làm báo trong tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Quang Tấn

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và các hoạt động của MTTQ các cấp; lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Hội Nhà báo tỉnh cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong thời gian qua.

Đồng thời khẳng định, đội ngũ người làm báo của tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải tặng hoa, chúc mừng lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn

Đặc biệt, phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; bám sát địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo để phản ánh kịp thời các vấn đề thời sự, sự kiện nổi bật của địa phương và đất nước.

Qua đó, góp phần định hướng dư luận xã hội, lan tỏa những giá trị tích cực, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh.