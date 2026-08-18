Hiện vật khắc tên giúp gia đình tìm thấy thông tin liệt sĩ sau 50 năm

(GLO)- Ngày 18-8, gia đình liệt sĩ Dương Văn Hải (quê ở xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên) đã vào Gia Lai để xem, đối chiếu di vật được phát hiện trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai.

Gia đình liệt sĩ từ Thái Nguyên vào Gia Lai xem, đối chiếu di vật được phát hiện tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Ảnh: Minh Trung

Trước đó, chiều 3-8, trong quá trình khai quật ngôi mộ số 20, lô 4, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) phục vụ công tác lấy mẫu giám định ADN, Đội phụ trách công tác lấy mẫu, bàn giao và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ số 2 phát hiện 1 vỏ hộp bằng nhôm màu trắng, trên đó khắc các thông tin: “Dương Văn Hải; Thôn, làng - Na; Xã: La Hien; Huyện: Võ Nhai; Tỉnh: Thái Nguyên; Sinh năm: 1949; Hy sinh: 30-1-1976”.

Cựu chiến binh Lê Văn Thuân (thứ 3 từ phải sang) - người trực tiếp chôn cất và khắc thông tin lên tấm nhôm - xem lại di vật sau gần 50 năm. Ảnh: Minh Trung

Sau khi thông tin về di vật được đăng tải, Công an xã La Hiên (tỉnh Thái Nguyên) đã liên hệ với gia đình liệt sĩ Dương Văn Hải. Từ những thông tin có được, gia đình đã tìm được nhân chứng là cựu chiến binh Lê Văn Thuân (81 tuổi, quê Thái Bình) cùng đơn vị T61 (Bộ Quốc phòng) với liệt sĩ Dương Văn Hải và là người trực tiếp khắc tên trên miếng nhôm.

Ông Lê Văn Thuân cùng gia đình đã vào Gia Lai để xem, đối chiếu hiện vật đang được bảo quản tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Pleiku. Tuy nhiên, việc xác định danh tính vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm ADN và đối chiếu với các thông tin, hồ sơ liên quan theo quy định.

Di vật bằng nhôm màu trắng khắc tên, quê quán, năm sinh và ngày hy sinh được phát hiện trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Trung

Được biết, từ ngày 23-7 đến 8-8, các lực lượng chức năng đã hoàn thành khai quật 681 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai.

Việc phát hiện di vật có khắc tên, quê quán và thông tin về ngày hy sinh được xem là cơ sở quan trọng để tiếp tục đối chiếu, xác minh danh tính phần mộ liệt sĩ.