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Thời sự

Sau hơn 2 năm điều hành, ông Nguyễn Tiến Thanh thôi chức Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

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NHÃ UYÊN (theo TPO, SGGPO)

(GLO)- Ngày 3-10, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn đã ký quyết định cho thôi giữ chức vụ và chuyển công tác đối với ông Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV NXB Giáo dục Việt Nam.

Theo quyết định, ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ các chức vụ trên kể từ ngày 5-10-2026, theo nguyện vọng cá nhân. Sau khi rời NXB Giáo dục Việt Nam, ông được chuyển công tác đến Báo Văn nghệ - cơ quan trực thuộc Hội Nhà văn Việt Nam.

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Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam kể từ ngày 5-10-2026 theo nguyện vọng cá nhân. Ảnh: TPO

Quyết định nêu rõ, ông Nguyễn Tiến Thanh có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu, công việc đang giải quyết, tài chính, tài sản cũng như các quyền và nghĩa vụ liên quan cho NXB Giáo dục Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và quy chế nội bộ.

Lương, phụ cấp và các chế độ chính sách khác của ông Thanh tiếp tục được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cũng đã ký quyết định giao Quyền Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam cho ông Nguyễn Chí Bính - Phó Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam từ ngày 5-10 cho đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về bổ nhiệm Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam, nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Trước đó, tháng 5-2024, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT tiếp nhận ông Nguyễn Tiến Thanh - Tổng Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật (thuộc Hội Luật gia Việt Nam) về công tác tại NXB Giáo dục Việt Nam, để bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV, đồng thời là Tổng Giám đốc NXB này.

Theo quyết định, thời hạn ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 15-5-2024. Như vậy, sau hơn 2 năm công tác tại NXB Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh trở lại làm báo theo nguyện vọng cá nhân.

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