Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Công đoàn phường Pleiku thành lập 7 Công đoàn cơ sở và ra mắt mô hình Thư viện số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 2-10, Công đoàn phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập 7 Công đoàn cơ sở (CĐCS) và ra mắt mô hình “Thư viện số Công đoàn phường Pleiku” năm 2026.

Tại hội nghị, Công đoàn phường Pleiku công bố quyết định công nhận đoàn viên Công đoàn và thành lập 7 CĐCS tại các doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH MTV Lê Đạo Gia Lai; Công ty TNHH Thương mại - Vận tải Phước Thịnh Phát Gia Lai; Công ty TNHH MTV Giáo dục Hồng Sơn Tây Nguyên; Công ty TNHH MTV Thương mại Agria Gia Lai; Công ty TNHH MTV Khôi Nguyên Pharma; Công ty TNHH MTV Bảo Hoàng và Công ty TNHH Công nghệ Âu Lạc.

Đồng thời, công bố các quyết định công nhận Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra của 7 CĐCS nhiệm kỳ 2026-2030.

cong-doan-phuong-pleiku-thanh-lap-7-cong-doan-co-so-va-ra-mat-mo-hinh-thu-vien-so.jpg
Trao quyết định thành lập 7 CĐCS và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành các CĐCS nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: M.C

Dịp này, Công đoàn phường Pleiku ra mắt mô hình “Thư viện số Công đoàn phường Pleiku”, hướng đến xây dựng địa chỉ thông tin số tập trung, để cán bộ Công đoàn, đoàn viên và người lao động chủ động tìm kiếm, học tập, tra cứu tài liệu mọi lúc, mọi nơi thông qua các thiết bị có kết nối internet.

“Thư viện số Công đoàn phường Pleiku” gồm 7 chuyên mục: Thông tin chung về hệ thống Công đoàn; Nghiệp vụ Công đoàn; Pháp luật và quyền lợi người lao động; An toàn và vệ sinh lao động; Chủ trương và nghị quyết của Đảng; Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; Khỏe và đẹp trong lao động.

Nội dung thư viện được định hướng cập nhật thường xuyên theo nhu cầu thực tế, với phương châm “Dễ tìm - dễ hiểu - dễ sử dụng - thiết thực với đoàn viên”.

cac-dai-bieu-thuc-hien-nghi-thuc-ra-mat-mo-hinh-thu-vien-so-cong-doan-phuong-pleiku-435.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt mô hình “Thư viện số Công đoàn phường Pleiku”. Ảnh: M.C

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường Pleiku - cho biết, việc thành lập các CĐCS góp phần mở rộng mạng lưới tập hợp, kết nối, chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Trong khi đó, “Thư viện số” là giải pháp ứng dụng công nghệ, tạo thêm kênh cung cấp thông tin, kiến thức và hỗ trợ đoàn viên, người lao động thuận tiện, thiết thực hơn.

Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân đề nghị các CĐCS sau khi thành lập nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ; chủ động nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập, đời sống, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp với đặc thù từng đơn vị, hướng đến hiệu quả và lợi ích thiết thực của đoàn viên.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án

Thời sự

(GLO)- Chiều 30-9, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và doanh nghiệp nhằm rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án có quy mô lớn, tác động đến sự phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia

Thời sự

(GLO) - Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh Gia Lai tại Australia năm 2026, sáng 30-9, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia.

Lễ khởi công Dự án Khu du lịch Hà Ra - Phú Thứ Bay

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh dự Lễ khởi công Dự án Khu du lịch Hà Ra - Phú Thứ Bay

Thời sự

(GLO)- Sáng 28-9, tại thôn Tân Phú, xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Đầu tư Xuân Định tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển Hà Ra - Phú Thứ Bay. Dự án có tổng vốn đầu tư 133 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý IV-2027.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Sydney (Australia)

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Sydney (Australia)

Thời sự

(GLO)- Sáng 28-9, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đến thăm, làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Sydney, nhằm trao đổi về tiềm năng hợp tác và kết nối đầu tư giữa Gia Lai với Australia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Thời sự

(GLO)- Sáng 27-9, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công Dự án thành phần 1 và 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

null