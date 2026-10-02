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Thời sự

An Phú tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng

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QUANG TẤN QUANG TẤN
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(GLO)- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú (tỉnh Gia Lai) Lưu Trung Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai các dự án giao thông, khu dân cư trên địa bàn.

Ngày 1-10, ông Lưu Trung Nghĩa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú đã kiểm tra thực tế công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Lý Thường Kiệt (đoạn qua địa bàn phường); tiến độ dự án thí điểm Khu dân cư đường Nguyễn Tuân và các dự án giao thông chuẩn bị khởi công.

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Đoàn kiểm tra công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường Lý Thường Kiệt đoạn qua địa bàn phường. Ảnh: Xuân Hà

Qua kiểm tra, Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận nỗ lực của UBND phường, các cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư trong việc triển khai các thủ tục đầu tư, quy hoạch, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo những khó khăn vượt thẩm quyền, không để chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

Đối với dự án thí điểm Khu dân cư đường Nguyễn Tuân, UBND phường An Phú đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tại Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 30-9-2026.

Trên cơ sở đó, Bí thư Đảng ủy phường An Phú yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục theo quy định, đồng thời sớm trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận để triển khai các bước tiếp theo.

Với dự án đường Lý Thường Kiệt, đề nghị Ban Quản lý phường phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị liên quan, rà soát từng trường hợp, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, chú trọng tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đối với các dự án giao thông gồm đường Nguyễn Bá Lại, Nguyễn Tuân và Đặng Thái Mai, lãnh đạo phường yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công đối với các dự án đủ điều kiện; đồng thời thực hiện nghiệm thu, thanh toán và giải ngân theo khối lượng hoàn thành, bảo đảm kế hoạch đề ra.

Bí thư Đảng ủy phường cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; tăng cường kiểm tra hiện trường, thường xuyên đôn đốc tiến độ, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Việc tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

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