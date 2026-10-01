Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- Các chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án và thanh quyết toán khối lượng hoàn thành, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh Gia Lai.

Kết quả tích cực nhưng áp lực còn lớn

Theo Sở Tài chính, đến ngày 31-8, tỉnh đã huy động 30.244 tỷ đồng vốn đầu tư công, cao nhất từ trước đến nay, để phục vụ đầu tư phát triển. Nguồn lực này đã được tỉnh phân bổ cho 26 đơn vị cấp tỉnh và 135 xã, phường để đầu tư các công trình, dự án với yêu cầu phải đảm bảo giải ngân đạt 100% vốn đầu tư công năm 2026 theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 10-1-2026 của UBND tỉnh.

Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân. Ảnh: T.Sỹ

Đến hết tháng 8-2026, toàn tỉnh đã giải ngân 16.226 tỷ đồng, đạt 62,85% so với kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026 là 25.817 tỷ đồng; nếu tính luôn cả vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026, tỉnh đã giải ngân được 17.070 tỷ đồng, đạt 56,25% so với kế hoạch vốn được HĐND tỉnh giao là 30.344 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhiều đơn vị được tỉnh giao kế hoạch vốn đầu tư công lớn như: Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh (10.454 tỷ đồng); Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh (5.867 tỷ đồng); Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh (2.303 tỷ đồng)… đều có tỷ lệ giải ngân vốn cao. Ở cấp xã, có 20 đơn vị cho thấy sự nỗ lực vượt bậc trong thực hiện các dự án và thanh quyết toán, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt từ 60% trở lên.

Tuy vậy, vốn đầu tư công còn lại phải giải ngân rất lớn, với 13.274 tỷ đồng. Cụ thể, vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn ODA) còn 4.560 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 7.736 tỷ đồng; vốn ngân sách phân cho cấp xã, phường 978 tỷ đồng. Đáng quan ngại là việc triển khai các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công không đồng đều giữa các chủ đầu tư.

Ở cấp tỉnh, dù được tỉnh giao kế hoạch vốn không nhiều nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của 11 đơn vị còn rất thấp. Trong đó, Tỉnh đoàn được giao hơn 16,8 tỷ đồng nhưng vẫn chưa giải ngân được đồng nào. Tình trạng chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công cũng đang diễn ra tại 73 đơn vị cấp xã, gây áp lực lớn trong những tháng cuối năm.

Tăng tốc thi công các dự án, giải ngân vốn đầu tư công

Vốn đầu tư công chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi đầu tư; việc giải ngân vốn tốt sẽ tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực, tạo động lực thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển. Vì thế, lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra thực tế, chỉ đạo chủ đầu tư tăng tốc thi công các dự án và đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân. Ảnh: T.Sỹ

Những ngày qua, lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh thường xuyên bám sát công trường, đôn đốc và hỗ trợ nhà thầu tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Hiện các nhà thầu đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án quy mô lớn như: Tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; tuyến đường ven biển đoạn Cát Tiến - Diêm Vân; đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát; tuyến đường kết nối từ cao tốc Bắc - Nam về Khu công nghiệp Phù Mỹ và Cảng Phù Mỹ…

Ông Lưu Nhất Phong - Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh - cho hay: “Cùng với việc đôn đốc thi công các công trình, dự án, Ban Quản lý rút ngắn thời gian thanh toán khối lượng công việc hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện các hạng mục công trình. Nhờ đó, đến ngày 31-8, Ban Quản lý đã giải ngân 7.904 tỷ đồng, đạt 75,6% tổng vốn đầu tư công năm 2026. Với tiến độ như hiện nay, chúng tôi đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đã được tỉnh giao”.

Tương tự, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cùng nhiều chủ đầu tư khác cũng đang đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình; đồng thời nhanh chóng hoàn thành hồ sơ, thủ tục thanh toán theo tiến độ hoàn thành.

Theo ông Tô Tấn Thi - Giám đốc Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh: Các dự án do Ban Quản lý làm chủ đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng. Dù một số nguồn vốn mới được tỉnh phân bổ nhưng nhờ có sự chuẩn bị từ trước nên việc giải ngân cũng được thực hiện nhanh. Đến ngày 31-8, Ban Quản lý đã giải ngân được hơn 1.286 tỷ đồng trên tổng kế hoạch vốn tỉnh giao là 2.303 tỷ đồng, số còn lại sẽ được giải ngân hết trong thời gian từ nay đến cuối năm.

Ông Đinh Hữu Hòa - Phó Giám đốc Sở Tài chính - thông tin: Hiện nay, cùng với việc đôn đốc các chủ đầu tư thi công công trình và thanh quyết toán khối lượng công việc hoàn thành, Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND tỉnh rà soát toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Đối với vốn ngân sách trung ương không có khả năng giải ngân hết, nghiên cứu điều chuyển sang các dự án sử dụng cùng nguồn vốn, phù hợp danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và đã có sẵn khối lượng thanh toán.