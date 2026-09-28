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Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tập huấn, phổ biến pháp luật cho 150 chủ thể OCOP

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PHÚ HÒA
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(GLO)- Sáng 28-9, Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP cho 150 chủ thể OCOP khu vực phía Đông tỉnh.

Tại hội nghị, các chủ thể OCOP được phổ biến, cập nhật các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa. Trong đó, tập trung vào những yêu cầu về bảo đảm chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn công bố, quy chuẩn kỹ thuật; ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc, mã số, mã vạch trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường.

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Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Dũng Nhân

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cũng hướng dẫn các chủ thể nhận diện, phòng ngừa những vi phạm thường gặp trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP...

Theo quy định, chủ thể OCOP có trách nhiệm duy trì đúng chất lượng, thành phần và công dụng sản phẩm đã công bố hoặc đăng ký; chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa, nguồn gốc, xuất xứ và sử dụng đúng dấu hiệu, hạng sao OCOP.

Bên cạnh đó, các chủ thể được hướng dẫn lưu giữ đầy đủ hồ sơ pháp lý, hóa đơn, chứng từ mua bán, hồ sơ công bố hoặc đăng ký sản phẩm; hồ sơ về tiêu chuẩn, chất lượng, kiểm nghiệm; nhãn, bao bì và các giấy tờ liên quan để phục vụ truy xuất nguồn gốc và công tác kiểm tra khi cần thiết.

Hiện Gia Lai có hơn 1.000 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao còn hiệu lực. Cùng với phát triển thêm sản phẩm, việc duy trì chất lượng sau công nhận, bảo đảm nguồn gốc, ghi nhãn hàng hóa và sử dụng đúng hạng sao OCOP là những nội dung được chú trọng trong công tác quản lý.

Thông qua tập huấn, các chủ thể OCOP được bổ sung kiến thức pháp luật để chủ động rà soát quy trình sản xuất, hoàn thiện hồ sơ, thông tin sản phẩm và phòng ngừa các vi phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Dịp này, các chủ thể OCOP ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP.

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