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Ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng khoai lang Nhật thôn Hải Yên

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VŨ CHI VŨ CHI
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(GLO)- Ngày 25-9, Hội Nông dân xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng khoai lang Nhật thôn Hải Yên.

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Ra mắt Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng khoai lang Nhật thôn Hải Yên. Ảnh: ĐVCC

Hội nghị đã công bố quyết định thành lập Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng khoai lang Nhật thôn Hải Yên với 50 hội viên do ông Bùi Văn Quy làm Chi hội trưởng.

Các thành viên chi hội ký cam kết chia sẻ kinh nghiệm trong trồng trọt, hỗ trợ nhau về kỹ thuật và tuân thủ quy trình thâm canh theo hướng an toàn cũng như liên kết mua bán và tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch.

Ngay sau lễ ra mắt, Hội Nông dân xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Phú Thiện tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật canh tác khoai lang Nhật theo tiêu chuẩn VietGAP, hình thành chuỗi liên kết, định hướng xây dựng sản phẩm OCOP và những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số trong nông nghiệp cho các thành viên chi hội.

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Các hội viên tham quan mô hình trồng khoai lang Nhật hiệu quả tại thôn Hải Yên. Ảnh: ĐVCC

Thôn Hải Yên hiện có 225 ha khoai lang Nhật. Những năm gần đây, loại cây trồng này mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng thị trường tiêu thụ còn bấp bênh, giá cả không ổn định. Vì vậy, việc ra mắt chi hội được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi bền vững cho cây khoai lang Nhật tại địa phương.

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