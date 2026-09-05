Chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai Công văn số 9035/BNNMT-TSKN ngày 10-8-2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tăng cường hoạt động phối hợp bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo Kế hoạch liên tịch số 628/KH-BCA-BNN&MT của Bộ Công an,

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các ngành, lực lượng chức năng và địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh quản lý địa bàn, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm tại các địa bàn ven biển, đầm phá và vùng nước nội địa.

Vào cuộc từ cơ sở

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã được triển khai với sự vào cuộc tích cực của lực lượng kiểm ngư, Công an, biên phòng cùng chính quyền cơ sở, cộng đồng dân cư tại các địa bàn ven biển, đầm phá và vùng nước nội địa.

Các lực lượng chức năng phối hợp tuần tra trên đầm Đề Gi (xã Đề Gi). Ảnh: N.T

Tại xã Đề Gi, từ đầu tháng 8 đến nay, tổ công tác liên ngành của xã thường xuyên phối hợp tuần tra trên đầm Đề Gi và vùng biển thuộc địa bàn xã; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ở xã An Lương, công tác bảo vệ nguồn lợi được gắn với việc phát huy vai trò giám sát của cộng đồng. Ngày 21-8, UBND xã tổ chức đối thoại với các chủ phương tiện, phổ biến các quy định về trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Thông tin về các phương tiện chưa đủ điều kiện hoạt động cũng được công khai tại nhà văn hóa các thôn Hưng Lộc, Vĩnh Lợi 1 và Vĩnh Lợi 2 để người dân cùng theo dõi, giám sát. Ông Nguyễn Văn Xin (ngư dân ở thôn Vĩnh Lợi 2, xã An Lương) cho biết: “Việc công khai thông tin giúp người dân dễ theo dõi. Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu vi phạm, chúng tôi sẽ kịp thời báo cho chính quyền và lực lượng chức năng để xử lý”.

Tại phường Quy Nhơn Đông, cùng với việc nắm chắc tình hình phương tiện trên địa bàn, chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, tuyên truyền và kịp thời trao đổi thông tin về những trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Ông Trần Văn Vương - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Xương Lý (phường Quy Nhơn Đông) cho hay: Chi bộ phân công đảng viên theo dõi các tàu chưa đủ điều kiện hoạt động, đồng thời vận động chủ tàu ký cam kết không vi phạm.

Phát hiện, xử lý kịp thời vi phạm

Cùng với công tác tuyên truyền, quản lý địa bàn, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tăng cường tuần tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi khai thác thủy sản trái phép.

Lực lượng chức năng vận động ngư dân các xã, phường ven biển ký cam kết không khai thác thủy sản trái phép. Ảnh: N.T

Tại xã Tuy Phước, lực lượng Công an đưa ca nô tuần tra trên đầm Thị Nại, tập trung kiểm tra các khu vực có tàu thuyền hoạt động, bến bãi và nơi neo đậu phương tiện. Qua đó, lực lượng chức năng kết hợp nắm tình hình, tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước và phường Quy Nhơn Đông cũng duy trì phối hợp tuần tra, kiểm soát tại khu vực đầm Thị Nại; kịp thời trao đổi thông tin về tình hình địa bàn và các trường hợp có dấu hiệu vi phạm để tổ chức kiểm tra, xử lý.

Từ hoạt động tuần tra tại cơ sở, nhiều hành vi khai thác thủy sản trái phép đã được ngăn chặn. Ngày 25-8, Công an xã Tuy Phước Bắc phát hiện một trường hợp sử dụng công cụ kích điện để rà bắt cá tại khu vực ruộng thuộc thôn Quảng Nghiệp. Người vi phạm bị xử phạt hành chính 3 triệu đồng và tịch thu toàn bộ công cụ vi phạm.

Trước đó, tối 16-7, tổ công tác liên ngành của tỉnh phối hợp tuần tra tại khu vực biển Đề Gi, phát hiện một trường hợp sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản trên tàu cá. Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã xử phạt 7,5 triệu đồng và tịch thu tang vật.

Theo Chi cục Thủy sản, trong tháng 8-2026, đơn vị phối hợp với lực lượng cảnh sát đường thủy, biên phòng và chính quyền địa phương tổ chức 2 chuyến tuần tra trên biển, kiểm tra 67 lượt tàu cá, phát hiện 9 trường hợp vi phạm và xử phạt 66 triệu đồng. Tính chung từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã xử phạt 29 trường hợp với tổng số tiền 217 triệu đồng.

Trung tá Đặng Duy Khánh - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh) cho rằng, tình trạng vi phạm trong khai thác thủy sản đã giảm nhiều so với trước đây; tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân vì lợi ích kinh tế cố tình vi phạm, lợi dụng thời điểm ban đêm hoặc khu vực vắng người để hoạt động lén lút.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, tổ chức một số chuyến tuần tra, kiểm soát bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực biển từ xã Đề Gi đến xã Phù Mỹ Đông.

Đồng thời, Chi cục sẽ đẩy mạnh thực hiện mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại xã Tuy Phước Đông.