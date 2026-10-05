Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Quản lý môi trường, hướng tới chăn nuôi bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ những vi phạm trong xử lý chất thải tại một số cơ sở chăn nuôi, tỉnh Gia Lai đang quản lý môi trường từ khâu lựa chọn dự án đến quá trình vận hành.

Cùng với tăng kiểm tra thực tế, xử lý nghiêm vi phạm, tỉnh yêu cầu các cơ sở hoàn thiện công trình xử lý chất thải, từng bước nâng cao hiệu quả và tính bền vững của ngành chăn nuôi.

Những tồn tại từ thực tế vận hành

Ngày 20-5-2026, lực lượng chức năng kiểm tra trang trại chăn nuôi của ông Tô Xuân Hồng (ở thôn K’Dập, xã Kon Gang) thì phát hiện nước thải, phân heo chưa qua xử lý xả thẳng ra khu đất phía sau chuồng rộng khoảng 1,1 ha. Tổng khối lượng chất thải được xác định là hơn 240,5 tấn.

Ông Hồng thừa nhận không có giấy phép môi trường, không xây dựng công trình xử lý. Công an tỉnh sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hồng về hành vi gây ô nhiễm môi trường.

Kiểm tra 9 cơ sở chăn nuôi heo khác trên địa bàn tỉnh từ ngày 11-6 đến 16-7 cũng cho thấy nhiều vấn đề. Bà Hà Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - cho biết, cả 9 cơ sở đều có báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký môi trường và hệ thống xử lý nước thải.

Tuy nhiên, 4 cơ sở vận hành hệ thống xử lý chưa bảo đảm. Nguyên nhân gồm máy móc hư hỏng, hóa chất, vi sinh không bảo đảm, đường ống dễ gãy vỡ; một số nơi tự ý bỏ bể điều hòa, bể khử trùng.

Việc tái sử dụng nước thải cũng bộc lộ nhiều bất cập. Trong 9 cơ sở nói trên, có 8 cơ sở sử dụng nước thải để tưới cây nhưng chỉ 2 cơ sở lắp đặt đầy đủ thiết bị tưới. Đối với phân heo, bùn thải, chỉ 3 cơ sở có hợp đồng thu gom, xử lý; nhiều nơi để chất thải tồn đọng, phát sinh mùi hôi.

Sau kiểm tra, 8/9 cơ sở bị xử phạt tổng cộng 930 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH Chăn nuôi Minh Thiện, chủ Trang trại chăn nuôi heo thịt Minh Thiện 3 tại xã Kông Bơ La bị phạt 170 triệu đồng do không thông báo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, chưa lắp đặt hệ thống tưới đến từng khu vực cây trồng và không ký hợp đồng xử lý chất thải.

Theo bà Hương, từ đầu năm 2026 đến nay, các tổ kiểm tra đã xử phạt nhiều cơ sở chăn nuôi vi phạm với số tiền hơn 2,37 tỷ đồng.

Kiểm soát từ khâu lựa chọn dự án

Toàn tỉnh có 1.212 trang trại, dự án chăn nuôi. Năm 2025, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi đạt 21.157 tỷ đồng, tăng trưởng 6,2%, đóng góp 7,8% GRDP; đàn bò đứng đầu cả nước, đàn heo đứng thứ hai.

Theo ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, quỹ đất nông nghiệp hơn 1,9 triệu ha cùng lợi thế khí hậu, lao động tạo điều kiện để tỉnh phát triển chăn nuôi. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư phải đi cùng kiểm soát sức chịu tải của môi trường.

Trong kế hoạch phát triển chăn nuôi đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, tỉnh xác định 7 vùng chăn nuôi trọng điểm, ưu tiên dự án sử dụng quỹ đất xấu, cằn cỗi, cách xa khu dân cư, trường học, bệnh viện từ 1,5 km trở lên.

quan-ly-moi-truong-huong-toi-chan-nuoi-ben-vung.jpg
Tỉnh đang tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề xuất mới các dự án chăn nuôi heo quy mô nhỏ, không phù hợp định hướng phát triển chăn nuôi; ưu tiên dự án ứng dụng công nghệ cao và mô hình chăn nuôi tuần hoàn. Ảnh: T.L

Từ ngày 10-5-2026, tỉnh tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề xuất mới đối với các dự án chăn nuôi heo quy mô nhỏ (dưới 36.000 con/lứa), không phù hợp định hướng; giảm dần cơ sở nhỏ lẻ, ưu tiên doanh nghiệp có năng lực tài chính, ứng dụng công nghệ cao và mô hình chăn nuôi tuần hoàn.

Các dự án phải hoàn thiện công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trước khi hoạt động. Theo yêu cầu của tỉnh, nước thải tái sử dụng nội bộ phải đạt cột B trở lên, nước thải xả ra môi trường phải đạt cột A. Cơ sở không đáp ứng yêu cầu sẽ bị xử lý theo quy định.

Ngày 26-8, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện, trình ban hành quy định về bảo vệ môi trường đối với chăn nuôi heo quy mô trang trại trong quý IV/2026.

Công tác kiểm tra không chỉ dựa vào hồ sơ mà lấy kết quả quan trắc và vận hành thực tế làm căn cứ. Mỗi cơ sở được theo dõi, xác định thời hạn khắc phục và kiểm tra lại; trường hợp chậm khắc phục hoặc tái phạm sẽ bị xử lý hoặc kiến nghị đình chỉ hoạt động.

Ông Huỳnh Ngọc Diệp - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, Chi cục sẽ chủ động tiếp nhận, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm được báo chí phản ánh.

Cùng với siết điều kiện dự án và kiểm tra thực tế, tỉnh yêu cầu các địa phương xử lý ngay hoặc chuyển cấp có thẩm quyền đối với trường hợp vi phạm, không né tránh, đùn đẩy hoặc hợp thức hóa vi phạm. Công an tỉnh được đề nghị phối hợp phát hiện xả thải trái phép, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra khi có dấu hiệu tội phạm.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tình trạng xả thải chăn nuôi gây ô nhiễm kéo dài ở thôn An Vinh

Tình trạng xả thải chăn nuôi gây ô nhiễm kéo dài ở thôn An Vinh

(GLO)- Nhiều năm qua, chất thải từ hoạt động chăn nuôi của một số hộ dân tại thôn An Vinh (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) được xả trực tiếp ra mương thoát nước gây ô nhiễm môi trường. Dù người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Có thể bạn quan tâm

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Nông nghiệp

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Nông nghiệp

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

Từ kỹ sư hóa dầu thành nông dân Việt Nam xuất sắc

Nông nghiệp

(GLO)- Tốt nghiệp ngành Hóa dầu (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) năm 2003 và từng làm việc cho doanh nghiệp Hàn Quốc ở Đồng Nai, 5 năm sau, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1980, quê ở Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) lại quyết định rời bỏ công việc để lên Mang Yang làm nông nghiệp.

Sầu riêng chết hàng loạt sau mưa kéo dài

Sầu riêng chết hàng loạt sau mưa kéo dài

Nông nghiệp

(GLO)- Sau những đợt mưa kéo dài, nhiều vườn sầu riêng tại xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) bị bệnh, cây chết hàng loạt. Không ít hộ dân buộc phải chặt bỏ cả vườn sau nhiều năm đầu tư, đối mặt với thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế

Nông nghiệp

(GLO)- Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số trong tỉnh tìm được hướng phát triển kinh tế phù hợp. Ðồng hành cùng hội viên, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ vốn, kiến thức, sinh kế, tạo thêm điểm tựa để phụ nữ nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Canh tác xanh nâng giá trị hạt cà phê bền vững

Canh tác xanh nâng giá trị hạt cà phê bền vững

Nông nghiệp

(GLO)- Từ giảm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hóa học đến tăng sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học, nhiều nông hộ ở xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) chuyển sang canh tác cà phê xanh. Cách làm này góp phần bảo vệ đất, sức khỏe, môi trường, nâng chất lượng, giá trị cà phê và đáp ứng yêu cầu thị trường.

Nông dân có thể được hỗ trợ tới 95% phí bảo hiểm

Infographic Nông dân có thể được hỗ trợ tới 95% phí bảo hiểm

Infographics

(GLO)- Theo Nghị định 346/2026/NĐ-CP, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối đa 95% phí bảo hiểm nông nghiệp, tăng từ mức tối đa 90% hiện nay. Với cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mức hỗ trợ tối đa được nâng từ 20% lên 50%.

Mở rộng đầu ra nông sản, giảm phụ thuộc mùa vụ

Mở rộng đầu ra nông sản, giảm phụ thuộc mùa vụ

Nông nghiệp

(GLO)- Với gần 977 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp, ngành chức năng và các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp mở rộng đầu ra cho nông sản, từ xây dựng chuỗi liên kết, đẩy mạnh chế biến, phát triển sản phẩm OCOP đến thương mại điện tử, xúc tiến xuất khẩu.

null