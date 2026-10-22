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Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Ông Trương Văn Đạt - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai - cho biết: DN đã đầu tư khoảng 12 tỷ đồng xây dựng trang trại gồm 14 ao nuôi cá thương phẩm và 11 ao ương dưỡng cá giống. Mỗi ao nuôi thương phẩm có diện tích bình quân 160 m², nuôi 1.600 - 1.700 con.

Lứa cá đầu tiên được thả nuôi cuối năm 2023, những lứa tiếp theo được bố trí thả cách nhau khoảng 3 - 4 tháng. Sau khoảng 12 tháng, cá đạt trọng lượng 1,8 - 2 kg/con, đủ điều kiện xuất bán. Đến nay, DN đã xuất bán 2 lứa cá thương phẩm, tổng sản lượng khoảng 60 tấn.

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Sau gần 3 năm triển khai, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đã xuất bán 2 lứa cá tầm thương phẩm với tổng sản lượng khoảng 60 tấn. Ảnh: M.P

Giá cá tầm thương phẩm hiện dao động từ 130 - 150 nghìn đồng/kg. Trước đây, cá giống chủ yếu được nhập từ Lâm Đồng hoặc Lào Cai; nay DN đã triển khai ương dưỡng giống tại địa phương. Công ty dự kiến xây thêm 8 ao, nâng tổng số lên 22 ao, với sản lượng phấn đấu khoảng 60 tấn cá thương phẩm/năm, gấp đôi so với hiện nay.

Bên cạnh nuôi trong ao nước chảy, DN đã thả cá tại 20 lồng bè sử dụng vật liệu HDPE trên lòng hồ thủy điện Vĩnh Sơn C. Khi hoạt động ổn định, mô hình có thể đạt sản lượng khoảng 30 tấn/năm. DN cũng đã mở thêm cơ sở ương dưỡng cá giống với quy mô hướng đến từ 20.000 - 40.000 con/năm. Việc kết hợp các hình thức nuôi nhằm chủ động nguồn giống, đa dạng hóa sản xuất và mở rộng khả năng cung ứng sản phẩm.

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Khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên là lợi thế để phát triển mô hình nuôi cá tầm tại Kon Pne. Ảnh: M.P

Năm 2026, mô hình “Khép kín ương dưỡng giống và nuôi cá tầm thương phẩm bằng công nghệ lồng bè bán HDPE kết hợp ao nước chảy tại tỉnh Gia Lai” của ông Đạt giành giải nhì cuộc thi “Sáng tạo nhà nông” do Hội Nông dân tỉnh tổ chức.

Theo ông Đạt, DN mong muốn hợp tác với chính quyền và người dân, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp con giống và kết nối đầu ra cho các hộ có nhu cầu. Sản phẩm cá tầm hiện được tiêu thụ tại Gia Lai, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ. Tuy nhiên, việc mở rộng sản xuất cần gắn với điều kiện nuôi, nguồn lực đầu tư, kỹ thuật chăm sóc và khả năng tiêu thụ.

Ông Lê Văn Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Đak Rong - nhận định: Mô hình phù hợp với điều kiện địa phương, mở thêm hướng sinh kế bên cạnh các loại cây trồng như cà phê, mắc ca. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đánh giá hiệu quả thực tế, quy trình nuôi và khả năng liên kết sản xuất, tiêu thụ trước khi xem xét nhân rộng mô hình cho người dân.

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