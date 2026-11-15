Mỗi địa phương một động lực tăng trưởng

(GLO)- Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2026 và phấn đấu GRDP năm 2027 tăng từ 10% trở lên, tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương chủ động nhận diện tiềm năng, lợi thế, xác định động lực tăng trưởng phù hợp với điều kiện thực tế.

Từ nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp chế biến đến thương mại, dịch vụ và du lịch, việc khai thác hiệu quả dư địa phát triển ở từng địa bàn được kỳ vọng tạo thêm sức bật cho nền kinh tế tỉnh.

Khơi thông tiềm năng từ cơ sở

Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày 28-10-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2027 đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức điều hành theo hướng chủ động, thực chất, có trọng tâm; xác định rõ động lực và dư địa tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

Cấp ủy, chính quyền cơ sở phải cụ thể hóa nhiệm vụ sát thực tế, tập trung giải quyết vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư và sản xuất, kinh doanh.

Tại xã Chư Sê, nông nghiệp hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến và thương mại, dịch vụ được xác định là những trụ cột tăng trưởng. Với hơn 10.500 ha đất nông nghiệp, địa phương có lợi thế phát triển cây cao su, cà phê, hồ tiêu, sầu riêng và cây ăn quả.

Trên cơ sở đó, xã định hướng tổ chức lại sản xuất theo vùng nguyên liệu, nâng cao năng suất, chất lượng; đẩy mạnh chuyển đổi số, cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và thu hút đầu tư chế biến sâu.

Bà Hồ Thị Hoài Thu - Giám đốc điều hành Công ty CP Chế biến xuất nhập khẩu Green Tropical (xã Chư Sê) - cho biết, doanh nghiệp chọn xã Chư Sê để đầu tư nhà máy chế biến nông sản vì lợi thế quỹ đất và vùng nguyên liệu.

Bà Hồ Thị Hoài Thu - Giám đốc điều hành Công ty CP Chế biến xuất nhập khẩu Green Tropical (xã Chư Sê) giới thiệu sản phẩm sầu riêng sấy thăng hoa của doanh nghiệp. Ảnh: Q.T

Nhà máy rộng hơn 3.000 m², ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa, sấy lạnh và chế biến sâu; doanh nghiệp liên kết xây dựng vùng trồng cà phê 100 ha, đồng thời mở rộng vùng nguyên liệu sầu riêng, chuối xanh, chanh dây.

Doanh nghiệp mong muốn chính quyền đồng hành, hỗ trợ nông dân tổ chức sản xuất theo quy trình, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, ghi nhật ký chăm sóc và truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu thị trường.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIV) ngày 29-10, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị các địa phương thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU, đổi mới phương thức điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; chủ động đối thoại, đồng hành, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, chuyển hóa tiềm năng thành các dự án, sản phẩm và giá trị kinh tế cụ thể, đóng góp vào mục tiêu GRDP năm 2027 của tỉnh tăng từ 10% trở lên.

Với phường Quy Nhơn Đông, thương mại, dịch vụ và du lịch biển được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng.

Sở hữu những điểm đến nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô, cùng hạ tầng du lịch được quan tâm đầu tư, địa phương có nhiều điều kiện phát triển du lịch.

Các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 góp phần quảng bá điểm đến, mở rộng thị trường khách.

Đến tháng 10-2026, địa phương thu hút hơn 1,2 triệu lượt khách; tổng giá trị ngành thương mại, dịch vụ và du lịch đạt khoảng 3.600 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Đinh Văn Xin - Giám đốc Công ty TNHH Hướng Dương (phường Quy Nhơn Đông) - cho hay, hạ tầng du lịch được đầu tư đồng bộ, cùng với việc hỗ trợ kết nối các tour biển - rừng đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch. Đến hết tháng 10-2026, lượng khách quốc tế của doanh nghiệp tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Với những danh thắng nổi tiếng, Quy Nhơn Đông là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Q.T

Tuy nhiên, để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh cần phát huy vai trò kết nối, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành liên kết xây dựng tour, tuyến liên vùng, phù hợp với đặc trưng mùa vụ, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Phát huy lợi thế, tạo sức bật tăng trưởng

Dù có lợi thế về vùng nguyên liệu, việc sản xuất theo tiêu chuẩn và liên kết với doanh nghiệp ở xã Chư Sê còn hạn chế. Hiện xã có 2.193,9 ha cà phê tham gia các chương trình 4C, Rainforest Alliance; sầu riêng có 6 mã số vùng trồng với diện tích khoảng 150 ha.

Bí thư Đảng ủy xã Lý Anh Sang cho biết, địa phương phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ người dân chuẩn hóa quy trình sản xuất, xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và mở rộng liên kết tiêu thụ.

Cùng với đó, xã chú trọng phát triển vùng sản xuất tập trung gắn với chuỗi liên kết, thu hút đầu tư chế biến sâu, phát triển Cụm công nghiệp Chư Sê, thương mại, dịch vụ và logistics.

Xã Chư Sê hiện có 6 mã số vùng trồng sầu riêng với diện tích khoảng 150 ha. Ảnh: Q.T

Tại xã Ia Hrú, động lực tăng trưởng được xác định trên cơ sở khai thác lợi thế về nông nghiệp, giao thông, năng lượng và công nghiệp. Bí thư Đảng ủy xã Rah Lan Lân cho hay, địa phương chú trọng thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo, trong đó có Dự án điện gió Chư Pưh công suất 35 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 1.349 tỷ đồng, dự kiến khởi công tháng 4-2027 và vận hành từ tháng 5-2028.

Xã rà soát hồ sơ pháp lý, tính phù hợp quy hoạch và khả năng triển khai cụm công nghiệp dự kiến 75 ha; kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực khoáng sản, chế biến nông sản.

Địa phương cũng tập trung tổ chức lại sản xuất, xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ, phát triển dịch vụ thu mua nông sản, vận tải, kho bãi. Quy hoạch, đất đai, cải cách hành chính và chuyển đổi số là những nền tảng để khơi thông nguồn lực phát triển.

Trong khi đó, phường Quy Nhơn Đông xác định 3 trụ cột tăng trưởng: Công nghiệp - xây dựng; thương mại - dịch vụ - du lịch biển; đầu tư hạ tầng đô thị và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.

“Chúng tôi tập trung giải quyết vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và thủ tục đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

Đồng thời, kết nối hộ dân, hợp tác xã với doanh nghiệp lữ hành, phát triển sản phẩm đặc trưng, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá và kinh doanh” - Chủ tịch UBND phường Trần Việt Quang chia sẻ.