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Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

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NGỌC TÚ NGỌC TÚ
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(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Quản lý chặt tàu cá không đủ điều kiện

Ngày 19-10-2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số 12017/BNNMT-TSKN đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Trong tháng 11-2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự kiến tham mưu tổ chức đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm việc với EC, thúc đẩy tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam.

Trong mục tiêu “5 không” được Bộ đặt ra có yêu cầu không để tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác, không để số liệu báo cáo sai lệch so với hồ sơ thực tế đặt ra trách nhiệm trực tiếp cho chính quyền cơ sở.

Với Gia Lai, quản lý chặt từng phương tiện, ngăn tàu quay lại khai thác trái phép và giải bản những tàu không còn đủ điều kiện là nhiệm vụ cấp thiết.

Tại phường Quy Nhơn, chính quyền phân công lực lượng giám sát 2 tàu cá cải hoán chờ giải bản; chủ tàu phải cam kết không khai thác, không để ngư lưới cụ trên phương tiện.

Đối với 27 tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không có giấy phép khai thác), phường lập hồ sơ riêng, gắn biển nhận diện, cấp mã số và yêu cầu chủ tàu hằng ngày cung cấp hình ảnh vị trí neo đậu.

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Phường Quy Nhơn bố trí khu neo đậu tập trung tại khu tránh trú bão cầu 2 Bắc sông Hà Thanh đối với tàu cá thuộc diện giải bản. Ảnh: N.T

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn - cho biết: Địa phương tăng cường phối hợp giữa các lực lượng thường xuyên kiểm tra nơi neo đậu và tuyên truyền trực tiếp đến chủ tàu nhằm kiểm soát từng phương tiện.

Phường cũng đã hoàn thành phá hủy 80 tàu giải bản được phê duyệt đợt 1 với kinh phí hỗ trợ hơn 13,85 tỷ đồng; đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ các trường hợp đăng ký giải bản mới. Theo báo cáo, có 56 tàu đăng ký giải bản mới với nhu cầu kinh phí dự kiến hơn 21,6 tỷ đồng.

Đến ngày 20-10, xã Phù Mỹ Đông có 47 tàu cá không bảo đảm điều kiện hoạt động, gồm 41 tàu neo đậu trong tỉnh và 6 tàu neo đậu ngoài tỉnh. Xã đã lập danh sách, xác định vị trí từng phương tiện, vận động đưa tàu về neo đậu tập trung và lắp camera giám sát.

Tuy nhiên, việc quản lý tàu neo đậu ngoài địa phương còn khó khăn do khó liên hệ với một số chủ tàu. UBND xã đã đề nghị cơ quan chức năng phối hợp xác minh vị trí, tình trạng thực tế của từng tàu để theo dõi, ngăn chặn nguy cơ hoạt động trái phép.

Gỡ vướng thủ tục, triển khai chính sách hỗ trợ

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, các xã, phường đã tổ chức thẩm định 426 tàu cá đăng ký giải bản với số tiền 64,5 tỷ đồng; phê duyệt giải bản 314 tàu, tổng kinh phí 56,8 tỷ đồng. Dù vậy, tiến độ giải bản tại một số địa phương vẫn gặp trở ngại.

Đến ngày 14-10, xã Tuy Phước còn 138 tàu cá dài từ 6 m đến dưới 12 m chưa có giấy chứng nhận đăng ký. Xã đã phê duyệt hỗ trợ giải bản 42 tàu, tổng kinh phí hơn 1,557 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện mới có 34 chủ tàu nhận tiền, còn 8 chủ tàu chưa đồng thuận vì cho rằng mức hỗ trợ thấp. Ngoài ra, 25 tàu “3 không” chưa đăng ký giải bản cần tiếp tục vận động.

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Các tàu cá đã đăng ký giải bản neo đậu tại khu tránh trú bão trên đường Phan Chu Trinh (phường Quy Nhơn). Ảnh: N.T

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước - cho hay: Chính quyền địa phương phân công cán bộ, đảng viên và lực lượng tại các thôn trực tiếp làm việc với chủ tàu để giải thích chính sách, vận động giải bản.

Tại xã Phù Mỹ Đông, đến ngày 14-10, địa phương đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ giải bản của 40 tàu.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND xã, vướng mắc lớn nhất là nhiều tàu “3 không” chưa có đủ giấy tờ chứng minh đã tồn tại trước ngày 31-12-2024 theo yêu cầu của chính sách hỗ trợ. Việc thiếu tài liệu về quá trình sử dụng và quản lý tàu khiến một số hồ sơ phải bổ sung nhiều lần, ảnh hưởng tiến độ giải bản.

UBND xã Phù Mỹ Đông kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cụ thể thủ tục xử lý tàu sau giải bản, đồng thời thống nhất cách xác minh đối với tàu “3 không”, giúp địa phương hoàn thiện hồ sơ thuận lợi hơn, hạn chế việc người dân phải đi lại, bổ sung giấy tờ nhiều lần.

Để giải quyết những tồn tại, UBND tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường ven biển rà soát toàn bộ đội tàu, xác định rõ tình trạng pháp lý, vị trí neo đậu và người chịu trách nhiệm theo dõi. Tàu không đủ điều kiện tuyệt đối không được xuất bến khai thác; tàu “3 không” phải được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục hoặc xử lý theo quy định.

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