Đề nghị phối hợp xử lý thuyền trưởng tàu cá ở Hoài Nhơn Đông có dấu hiệu trì hoãn nộp phạt

(GLO)- Đồn Biên phòng Tam Quan Nam vừa có văn bản đề nghị UBND phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) phối hợp xử lý 1 thuyền trưởng tàu cá trên địa bàn có dấu hiệu trốn tránh, trì hoãn nộp phạt vi phạm hành chính.

Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đề nghị phường Hoài Nhơn Đông phối hợp xử lý thuyền trưởng tàu cá có dấu hiệu trốn tránh, trì hoãn nộp phạt vi phạm hành chính. Ảnh: Trọng Lợi

Trước đó, ngày 28-10-2025, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.V. (SN 1980, trú tổ dân phố Kim Giao, phường Hoài Nhơn Đông) là thuyền trưởng tàu cá BĐ-986xx-TS do bà L.T.T. (SN 1976, trú cùng địa phương) làm chủ vì lỗi vi phạm: “Không thực hiện đúng quy định trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình không truyền được thông tin, dữ liệu từ tàu cá về trung tâm dữ liệu giám sát tàu cá khi hoạt động đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 đến dưới 24 m”.

Hành vi này được quy định tại điểm a khoản 3, Điều 35 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Với lỗi này, thuyền trưởng P.V. bị phạt 30 triệu đồng.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đã nhiều lần thông báo, nhắc nhở thi hành quyết định xử phạt nhưng đến nay đã quá hạn nộp phạt mà ông này vẫn chưa thực hiện. Đáng chú ý, ông V. có dấu hiệu trốn tránh, trì hoãn thi hành quyết định xử phạt.

Để hạn chế tối đa hậu quả do hành vi vi phạm gây ra, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đề nghị địa phương quan tâm, phối hợp tuyên truyền người vi phạm chấp hành nghiêm quy định pháp luật và nhanh chóng thi hành quyết định xử phạt vi phạm nói trên; đồng thời rà soát, chia sẻ thông tin liên quan tàu cá vi phạm.