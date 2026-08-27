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Đồn Biên phòng Tam Quan Nam kịp thời đưa thuyền viên tàu cá vào bờ cấp cứu

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Khoảng 17 giờ ngày 26-8, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đã điều động ca nô cùng 6 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận tàu cá BĐ-98828-TS để đưa thuyền viên Trần Non (SN 1979, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) vào bờ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn do có dấu hiệu đột quỵ.

Trước đó, vào lúc 16 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tiếp nhận thông tin từ chủ tàu cá BĐ-98828-TS về việc một thuyền viên gặp vấn đề về sức khỏe khi đang hành nghề trên biển.

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Qua xác minh, tàu do ông Lê Văn Tùng (SN 1987, phường Hoài Nhơn Đông) làm thuyền trưởng, có 13 thuyền viên, xuất bến ngày 2-8 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Tam Quan.

Khi tàu đang di chuyển vào bờ, thuyền viên Trần Non có triệu chứng đột quỵ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tổ chức lực lượng, phương tiện ra tiếp cận tàu, hỗ trợ đưa thuyền viên vào bờ. Đến 17 giờ cùng ngày, ông Non được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn để cấp cứu.

Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tiếp tục nắm tình hình sức khỏe của thuyền viên, giữ liên lạc với gia đình và thuyền trưởng; đồng thời báo cáo sự việc đến Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

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