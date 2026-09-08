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Bé trai 6 tuổi ở xã Ia Tôr tử vong do bệnh dại sau nhiều tháng bị chó cắn

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Ngày 8-9, Trung tâm Y tế Chư Prông phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai xác minh trường hợp bé trai tử vong nghi mắc bệnh dại tại làng Đoàn Kết Ó-Kly (xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai).

Bệnh nhi là K.S (SN 2020, trú tại làng Đoàn Kết Ó-Kly, xã Ia Tôr). Thông tin từ cơ quan y tế, trẻ khởi bệnh ngày 5-9. Đến ngày 6-9, trẻ có biểu hiện mệt mỏi, lừ đừ. Gia đình đưa trẻ đến tiệm thuốc Tây mua thuốc cảm cúm về uống nhưng tình trạng không cải thiện.

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Chó thả rông làm tăng nguy cơ lây lan bệnh dại. Ảnh: Như Nguyện

Khoảng 5 giờ ngày 7-9, bệnh nhi xuất hiện co giật, miệng tăng tiết dịch bọt, nhầy. Gia đình đưa trẻ đến Trung tâm Y tế Chư Prông cấp cứu. Do bệnh diễn biến nặng, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán mắc bệnh dại. Sau đó, gia đình xin đưa trẻ về và bệnh nhi tử vong khoảng 8 giờ cùng ngày.

Qua điều tra dịch tễ, gia đình cho biết khoảng 4-5 tháng trước, trẻ từng bị chó của một hộ dân sống gần nhà cắn vào cẳng chân. Con chó này sau đó mất tích. Khoảng 2-3 tháng sau, trẻ tiếp tục bị một con chó thả rông, có màu trắng và mang xích cắn vào tai.

Cả hai lần bị chó cắn, gia đình đều không đưa trẻ đến cơ sở y tế để được tư vấn, xử trí vết thương và tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Ngành y tế địa phương đang tiếp tục điều tra, xác minh các yếu tố dịch tễ liên quan đến trường hợp tử vong; đồng thời ghi nhận 3 người sống cùng nhà với bệnh nhi có nguy cơ phơi nhiễm gồm mẹ, bố và ông nội.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Gia Lai ghi nhận 4 ca tử vong do bệnh dại.

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