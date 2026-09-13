Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Một suất ăn công nghiệp đi qua bao nhiêu khâu trước khi đến tay công nhân?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Cục An toàn thực phẩm, Chinhphu.vn)

(GLO)- Từ khâu lựa chọn nguyên liệu, tiếp nhận, sơ chế, chế biến đến chia suất và phục vụ, một suất ăn công nghiệp phải trải qua nhiều công đoạn trước khi đến tay người lao động. Mỗi khâu đều là một mắt xích trong chuỗi bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tại các khu công nghiệp, nhà máy, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn suất ăn được chuẩn bị mỗi ngày để phục vụ công nhân. Đằng sau một khay cơm tưởng như đơn giản là cả một quy trình từ lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, bảo quản và phục vụ.

quy-dinh-bep-an-tap-the-1-1.jpg
Công đoạn chế biến trực tiếp tạo nên suất ăn nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu điều kiện vệ sinh, dụng cụ, nguồn nước, nhân viên chế biến hoặc quy trình thao tác không được kiểm soát. Ảnh minh họa internet

Khâu đầu tiên là lựa chọn và tiếp nhận nguyên liệu. Thực phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm tra khi nhập vào bếp. Đây là bước quan trọng bởi nếu nguyên liệu ban đầu không bảo đảm, những công đoạn phía sau khó có thể khắc phục hoàn toàn nguy cơ mất an toàn.

Theo Cục An toàn thực phẩm, công tác kiểm soát đối với bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cần chú trọng từ nguồn nguyên liệu, điều kiện chế biến đến việc kiểm tra, giám sát trong quá trình cung cấp suất ăn.

Sau khi tiếp nhận, thực phẩm được kiểm tra, phân loại và bảo quản phù hợp. Thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua sơ chế hoặc các loại nguyên liệu khác cần được bố trí, bảo quản theo điều kiện thích hợp để hạn chế nguy cơ nhiễm chéo.

Tiếp theo là sơ chế nguyên liệu. Rau, củ, thịt, cá và các thực phẩm khác được làm sạch, cắt, thái hoặc xử lý theo yêu cầu của từng món ăn.

Sau sơ chế là chế biến, nấu chín. Đây là công đoạn trực tiếp tạo nên suất ăn nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu điều kiện vệ sinh, dụng cụ, nguồn nước, nhân viên chế biến hoặc quy trình thao tác không được kiểm soát.

Cục An toàn thực phẩm nhiều lần yêu cầu các bếp ăn tập thể tăng cường điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt tại khu công nghiệp, khu chế xuất và các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn.

Một điểm đáng chú ý trong quy trình là kiểm thực ba bước. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, việc kiểm thực được thực hiện trong quá trình tiếp nhận nguyên liệu, chế biến và trước khi ăn, nhằm theo dõi, kiểm soát thực phẩm trong từng công đoạn. Cùng với đó là yêu cầu lưu mẫu thức ăn để phục vụ việc kiểm tra, truy xuất khi cần thiết.

Việc lưu mẫu có ý nghĩa đặc biệt khi xảy ra sự cố nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Khi đó, cơ quan chức năng có thể tiến hành điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và xác định các yếu tố liên quan đến suất ăn.

Sau khi hoàn tất chế biến, thức ăn được chia thành từng suất theo thực đơn và số lượng người ăn. Với những đơn vị cung cấp suất ăn từ bên ngoài, thực phẩm còn phải được vận chuyển đến địa điểm phục vụ trong điều kiện phù hợp.

Tại doanh nghiệp, suất ăn sau đó được đưa đến khu vực phục vụ để công nhân nhận và sử dụng.

Cục An toàn thực phẩm cho biết việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể cần được chủ động xây dựng và kiểm soát, đặc biệt tại cơ quan, trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất và các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn. Chỉ cần một mắt xích không bảo đảm, nguy cơ đối với sức khỏe người ăn có thể xuất hiện.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Có thể bạn quan tâm

Tháng 9-2026, người dân phía Đông tỉnh có nhu cầu khám sàng lọc mắt miễn phí và phẫu thuật đục thủy tinh thể thì đến Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai

Khám sàng lọc mắt miễn phí cho người dân phía Đông Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đang triển khai Chương trình khám sàng lọc mắt miễn phí và hỗ trợ nhân đạo phẫu thuật đục thủy tinh thể cho người dân phía Đông tỉnh từ ngày 8 đến 30-9-2026.

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Nghị quyết số 57

(GLO)- Từ bệnh viện, công sở đến chợ, gia đình và từng khu dân cư, chuyển đổi số ở Gia Lai đang dần đi vào đời sống bằng những tiện ích thiết thực. Khi công nghệ giúp người dân giảm chờ đợi, bớt đi lại, dễ tiếp cận dịch vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị.

WHO xác nhận đợt bùng phát dịch Ebola tại Uganda chấm dứt

WHO xác nhận đợt bùng phát dịch Ebola tại Uganda chấm dứt

Thế giới

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận đợt bùng phát dịch bệnh do virus Ebola tại Uganda đã chấm dứt sau 42 ngày liên tiếp nước này không ghi nhận ca mắc mới nào. Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo dịch bệnh do chủng Bundibugyo vẫn đang lây lan mạnh tại nước láng giềng CHDC Congo.

Cải thiện tầm vóc trẻ em vùng khó

Cải thiện tầm vóc trẻ em vùng khó

Tin tức

(GLO)- Điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, giao thông cách trở cùng những hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế, dinh dưỡng khiến tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai vẫn còn cao.

Gia Lai tập trung khống chế dịch sốt xuất huyết

Gia Lai tập trung khống chế dịch sốt xuất huyết

Tin tức

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Gia Lai diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, ngành Y tế cùng các địa phương đang triển khai chiến dịch cao điểm phòng - chống với quyết tâm khống chế dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân.

null