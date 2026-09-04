Hướng đến nền y tế chất lượng, chuyên sâu và hiện đại

(GLO)- Sau hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành Y tế Gia Lai đang từng bước phát triển theo hướng chất lượng, chuyên sâu và hiện đại.

Những thay đổi về tổ chức bộ máy, đầu tư hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng kỹ thuật cao đang tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đầu tư đồng bộ hạ tầng, kiện toàn hệ thống y tế

Sở Y tế hiện có 5 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 2 chi cục và 47 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Từ ngày 1-1-2026, 135 trạm y tế xã, phường với 373 trạm và điểm trạm được chuyển giao về UBND các xã, phường quản lý. Đây là bước chuyển lớn trong tổ chức y tế cơ sở, giúp tăng tính chủ động cho địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về công tác phối hợp chuyên môn, bảo đảm nhân lực, cơ sở vật chất và quản trị y tế.

Gia Lai đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nền y tế hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong tỉnh và khu vực. Ảnh: Như Nguyện

Cùng với kiện toàn hệ thống, tỉnh cũng dành nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển ngành y tế. Theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 9-12-2025 của HĐND tỉnh, tổng kinh phí đầu tư các dự án y tế được phê duyệt lên tới 7.039 tỷ đồng. Nguồn lực này được phân bổ cho hàng loạt công trình trọng điểm như BVĐK trung tâm tỉnh, BVĐK Gia Lai, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, TTYT Pleiku, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện 331, BVĐK khu vực Bồng Sơn, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh cùng nhiều dự án tại tuyến y tế cơ sở.

Không chỉ đầu tư về cơ sở vật chất và trang thiết bị, ngành y tế xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng nền y tế chuyên sâu, hiện đại. Theo bác sĩ CKII Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế, thực hiện Đề án phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030 triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 06-KH/TU của Tỉnh ủy, ngành Y tế tỉnh hướng đến mục tiêu phát triển nền y tế chất lượng, chuyên sâu và toàn diện. Trong đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư đồng bộ hạ tầng, trang thiết bị hiện đại và triển khai các dự án trọng điểm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

“Hiện Gia Lai đã hình thành hệ thống BVĐK, chuyên khoa tương đối đầy đủ và hoạt động ổn định. Đặc biệt, BVĐK trung tâm tỉnh là bệnh viện hạng I, cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu duy nhất của tỉnh và khu vực. Bên cạnh đó, việc thành lập Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đã đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em” - ông Lê Quang Hùng thông tin.

Làm chủ kỹ thuật cao, nâng chất lượng điều trị

Nhiều kỹ thuật hiện đại đã được triển khai hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho người dân trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Một trong những dấu ấn nổi bật của ngành Y tế Gia Lai thời gian qua là các cơ sở y tế đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại ngay tại địa phương.

Điển hình như BVĐK trung tâm tỉnh có quy mô 1.600 giường bệnh kế hoạch, 48 khoa, phòng cùng 1.726 viên chức và người lao động, với vai trò là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, đơn vị đang từng bước khẳng định vị thế TTYT chuyên sâu của khu vực.

Bác sĩ CKII Võ Thành Nam Bình, Phó Giám đốc BVĐK trung tâm tỉnh, cho biết, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngày càng tăng cao, nhiều khoa trọng điểm thường xuyên hoạt động với công suất từ 105 - 120%. Dấu ấn nổi bật trong những năm gần đây là bệnh viện đã từng bước chuyển từ việc “có kỹ thuật” sang làm chủ và duy trì thường quy các kỹ thuật chuyên sâu.

Nhiều kỹ thuật hiện đại đã được triển khai hiệu quả như nút mạch cấp cứu trong điều trị các trường hợp chảy máu nặng do chấn thương gan, lách hoặc ung thư gan vỡ; can thiệp mạch vành trong điều trị nhồi máu cơ tim; lọc máu liên tục trong điều trị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng; can thiệp mạch não; thay huyết tương; phẫu thuật nội soi khớp; phẫu thuật khung chậu; điều trị chấn thương phức tạp; bóc nhân xơ tiền liệt tuyến bằng laser; đốt u bằng vi sóng; tán sỏi thận qua da, cùng nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực ung bướu.

Đặc biệt, nhiều trường hợp nguy kịch đã được hồi sức và cứu sống thành công ngay tại địa phương, hạn chế tối đa việc chuyển tuyến trong những tình huống không bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Theo bác sĩ Bình, BVĐK trung tâm tỉnh đang từng bước hình thành hệ thống kỹ thuật cao tương đối toàn diện từ cấp cứu - hồi sức, tim mạch, thần kinh, ngoại khoa, chấn thương chỉnh hình đến ung bướu. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng điều trị, giảm tải cho bệnh viện tuyến Trung ương và giúp người dân tiết kiệm đáng kể chi phí khám chữa bệnh.

Trong giai đoạn tới, BVĐK trung tâm tỉnh định hướng phát triển theo phương châm “Hiện đại - đồng bộ - chuyên sâu - lấy người bệnh làm trung tâm”, tập trung xây dựng các trung tâm chuyên sâu về tim mạch can thiệp, đột quỵ - thần kinh, ung bướu, ngoại thần kinh - cột sống, chấn thương chỉnh hình, hồi sức tích cực - cấp cứu, lọc máu, chẩn đoán hình ảnh và nhi khoa.

Dấu mốc quan trọng trong phát triển y tế chuyên sâu

Việc thành lập Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển y tế chuyên sâu của tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Cùng với sự phát triển của bệnh viện tuyến cuối, việc thành lập Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh trên cơ sở tổ chức lại Bệnh viện Nhi tỉnh và tiếp nhận một phần chức năng, nhân lực, trang thiết bị của Khoa Sản thuộc BVĐK Gia Lai được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển y tế chuyên sâu của tỉnh.

Bác sĩ CKII Đặng Hữu Chiến - Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh - chia sẻ: Đây không đơn thuần là sự thay đổi về mô hình tổ chức mà là bước phát triển nhằm hình thành chuỗi chăm sóc sức khỏe liên tục, khép kín và toàn diện cho bà mẹ và trẻ em. Việc ra đời bệnh viện chuyên khoa này giúp nâng cao chất lượng điều trị, giảm tỷ lệ chuyển tuyến và tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại tỉnh nhà.

Trong khi đó, sau khi bàn giao một phần Khoa Sản, BVĐK Gia Lai vẫn tiếp tục duy trì Khoa Sản theo hướng điều trị chuyên sâu với quy mô 30 giường bệnh, tập trung vào các trường hợp sản bệnh lý, cấp cứu sản khoa, hồi sức sản khoa và các ca phụ khoa nặng tại địa bàn phía Tây tỉnh.

TS, bác sĩ CKII Nguyễn Đăng Bảo - Giám đốc BVĐK Gia Lai - khẳng định: Việc duy trì Khoa Sản chuyên sâu tại BVĐK Gia Lai nhằm bảo đảm năng lực tiếp nhận, hồi sức và điều trị những trường hợp nguy kịch nhất trong môi trường đa chuyên khoa và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Hướng đến mục tiêu xây dựng nền y tế chất lượng, chuyên sâu và phát triển toàn diện, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng cho hay: Thời gian tới, ngành Y tế tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường cử cán bộ đi đào tạo chuyên sâu tại các bệnh viện tuyến Trung ương; mở rộng hợp tác chuyên môn để tiếp nhận và làm chủ các kỹ thuật mới.

Đồng thời, ngành sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử chuyên sâu, xây dựng mô hình quản trị bệnh viện thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và khám chữa bệnh. Trong toàn bộ quá trình phát triển ấy, sự hài lòng của người bệnh sẽ tiếp tục được xác định là thước đo quan trọng nhất đối với chất lượng hoạt động của ngành y tế.