Mang lại nụ cười trọn vẹn cho trẻ thơ

(GLO)- Mang theo hy vọng của nhiều gia đình có con mắc dị tật khe hở môi, hàm ếch, chương trình “Phẫu thuật nụ cười” do Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai phối hợp với Operation Smile Việt Nam tổ chức đã mở ra cơ hội điều trị miễn phí cho nhiều trẻ em Tây Nguyên.

Chương trình không chỉ giúp các em cải thiện sức khỏe, mà còn mang đến niềm vui, sự tự tin và hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Diễn ra từ ngày 21 đến 25-8 tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh (phường Pleiku), chương trình đã tiếp nhận gần 120 hồ sơ của trẻ em mắc các dạng dị tật như khe hở môi, hàm ếch bẩm sinh chưa được phẫu thuật; các di chứng sau phẫu thuật như sẹo môi, lỗ thông vòm miệng, dị tật mũi; thừa ngón tay, ngón chân và dị tật sụp mí mắt bẩm sinh.

Sau khi được các bác sĩ thăm khám, đánh giá sức khỏe và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, có 79 trường hợp đủ điều kiện và được chỉ định phẫu thuật.

Chương trình “Phẫu thuật nụ cười” lần thứ 3 tại Gia Lai khám sàng lọc gần 120 trẻ, trong đó có 79 trường hợp đủ điều kiện và được chỉ định phẫu thuật. Ảnh: Như Nguyện

Điều đặc biệt là toàn bộ chi phí khám, điều trị và phẫu thuật đều được miễn phí hoàn toàn. Bệnh nhân còn được hỗ trợ một phần kinh phí ăn ở, đi lại, giúp giảm gánh nặng tài chính cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Lặn lội từ xã Đam Rông 4 (tỉnh Lâm Đồng) sang Gia Lai để đưa con gái 10 tháng tuổi mắc dị tật vòm miệng đi khám, chị Cơ Liêng K’Bẻ không giấu được niềm vui khi con được chỉ định phẫu thuật. “Tôi rất biết ơn chương trình và các bác sĩ không chỉ hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho con tôi mà còn tiếp tục đồng hành trong những lần điều trị sau” - chị K’Bẻ xúc động chia sẻ.

Ba người con của chị Rơ Mah H'Kiều (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) được PGS.TS Lâm Hoài Phương (bìa trái) trực tiếp khám, tư vấn hướng điều trị. Ảnh: Như Nguyện

Niềm vui ấy cũng hiện rõ trên gương mặt chị Rơ Mah H’Kiều ở xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai. Cả 3 người con đều mắc dị tật hàm mặt nhưng gia đình thuộc diện hộ cận nghèo nên chị không đủ điều kiện đưa con đến bệnh viện tuyến trên điều trị. “Qua khám sàng lọc, có 2 con của tôi được chỉ định phẫu thuật miễn phí. Gia đình rất vui. Tôi hy vọng sau phẫu thuật, các con sẽ khắc phục được khiếm khuyết, tự tin hơn” - chị H’Kiều thổ lộ.

PGS.TS, bác sĩ Lâm Hoài Phương - Trưởng đoàn công tác Operation Smile Việt Nam - cho biết: Đây là lần thứ ba chương trình được triển khai tại Gia Lai. Theo bà, Gia Lai và khu vực lân cận vẫn còn nhiều trẻ mắc dị tật khe hở môi, hàm ếch chưa có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu do hoàn cảnh khó khăn hoặc ở xa các trung tâm điều trị lớn.

“Chúng tôi mong muốn mang đến cơ hội điều trị cho các em, để không ai bị bỏ lại phía sau. Niềm vui của các em và gia đình là động lực để chúng tôi tiếp tục hành trình thiện nguyện, hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn” - bác sĩ Phương chia sẻ.

Hiệu quả của chương trình đã được minh chứng qua nhiều trường hợp cụ thể. Theo anh Dương Hùng Cường (phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi), con trai anh từng được Operation Smile Việt Nam hỗ trợ phẫu thuật khe hở môi trong một đợt trước. Sau phẫu thuật, cháu có nụ cười đẹp, tự tin hơn rất nhiều. Lần này anh tiếp tục đưa cháu đến tái khám để được hỗ trợ chỉnh hàm và mũi.

Anh Dương Hùng Cường (phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) đưa con trai đến thăm khám sau lần phẫu thuật đầu tiên. Ảnh: Như Nguyện

Không chỉ mang lại cơ hội điều trị cho trẻ em, chương trình còn góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế địa phương. Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai - cho biết: “Chúng tôi rất vui khi tiếp tục phối hợp với Operation Smile Việt Nam triển khai chương trình. Thông qua đó, đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện cũng được tiếp cận, học hỏi và được chuyển giao nhiều kỹ thuật chuyên sâu, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân”.

Trong 3 lần triển khai tại Gia Lai, chương trình “Phẫu thuật nụ cười” đã khám sàng lọc cho gần 500 trẻ em và thực hiện phẫu thuật cho hơn 300 trường hợp. Những con số ấy không chỉ thể hiện hiệu quả của một chương trình y tế nhân đạo mà còn là minh chứng cho sự chung tay của các tổ chức, đơn vị và những tấm lòng thiện nguyện.

Mỗi ca phẫu thuật thành công không đơn thuần là sự thay đổi về ngoại hình, mà còn mở ra cơ hội để các em tự tin bước vào cuộc sống, học tập, giao tiếp. Đó cũng chính là giá trị nhân văn sâu sắc mà chương trình “Phẫu thuật nụ cười” đã và đang lan tỏa trên vùng đất Tây Nguyên.