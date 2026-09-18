Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có hầm qua đèo Phượng Hoàng cấp đặc biệt

Gần 600 người thi công cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột 3 ca 4 kíp, quyết tâm thông xe gói XL01 trước cuối năm 2026.
Những ngày giữa tháng 9.2026, Tây Nguyên bước vào cao điểm mùa mưa hàng năm, đây cũng là thời điểm Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột bước vào chặng đua "nước rút" để kịp theo tiến độ điều chỉnh của chủ đầu tư.
Tại gói thầu XL1 do liên danh nhà thầu Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu thực hiện đã huy động gần 600 nhân sự làm việc 3 ca 4 kíp, hướng tới mục tiêu cơ bản hoàn thành phần xây dựng trong năm 2026 và đưa vào sử dụng trong năm 2027.
Khi hoàn thành, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột trở thành trục huyết mạch "nối rừng và biển", rút ngắn thời gian di chuyển, mở thêm không gian phát triển, tăng cường kết nối giữa Tây nguyên và Nam Trung bộ.
(GLO)- Ngày 8-5-2026, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Cảng Quy Nhơn giữ vai trò trung tâm kết nối Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, vùng nguyên liệu Tây Nguyên với hệ thống cảng biển.
(GLO)- Sau sáp nhập, không gian phát triển mới của tỉnh Gia Lai trải dài từ cao nguyên đến miền biển. Điều ấy cũng đồng thời giúp tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp lực lượng cũng như triển khai các chương trình đồng hành cùng thanh niên.
(GLO)- Tối 19-6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật Lễ hội du lịch “Gia Lai chào hè năm 2026”.
(GLO)- Ngày 28-5, tại phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn Đông và phường Diên Hồng tổ chức Lễ ký kết giao ước kết nghĩa nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 địa phương.
(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.
(GLO)- Từ một “đường mòn huyền thoại” trong kháng chiến, tuyến đường Trường Sơn Đông hôm nay đã trở thành trục giao thông chiến lược, không chỉ làm thay đổi diện mạo mà còn đánh thức tiềm năng, mang đến nhiều chuyển biến tích cực cho những buôn làng giữa đại ngàn.
(GLO)- Với việc vận dụng giá trị tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai từng bước khơi dậy sức mạnh toàn dân, kiến tạo không gian phát triển mới kết nối rừng và biển, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững.
(GLO)-Trong không khí rộn ràng của Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, chiều tối 27-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Ngày hội Ẩm thực Gia Lai 2026 chính thức khai mạc.
(GLO)- Hơn 40 năm trước, nhiều người dân huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên) rời quê hương vào Phú Túc lập nghiệp. Nhờ cần cù lao động, nỗ lực vươn lên, họ đã xây dựng vùng đất mới ngày càng khởi sắc.
(GLO)- Làng Stơr - ngôi làng Bahnar gắn liền với tên tuổi Anh hùng Núp trở nên rộn ràng trong Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Tơ Tung (tỉnh Gia Lai) lần thứ I. Đây là dịp để tôn vinh bản sắc văn hóa 17 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn.
(GLO)- Sau 5 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, các địa phương trong tỉnh có nhiều chuyển biến rõ rệt, đời sống của đồng bào từng bước nâng cao.
(GLO)- Vừa qua, tỉnh Gia Lai chính thức nhận cờ đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, mở màn chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
(GLO)- Ðó là tên cuộc thi do Công đoàn tỉnh Gia Lai tổ chức nhằm chào mừng Ðại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ðược triển khai từ cuối tháng 10 đến nay, “Công nhân Gia Lai hòa nhịp vũ điệu đại ngàn” thu hút sự tham gia tích cực của các công đoàn cơ sở và công đoàn xã, phường trên toàn tỉnh.
(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa tỉnh ta sẽ khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (đoạn đi qua tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Những năm qua, diện mạo nông thôn xã đảo Nhơn Châu ngày càng khởi sắc. Nhiều công trình trọng điểm như tuyến đường ven biển, trụ sở Công an xã, trạm y tế, chợ Nhơn Châu, hệ thống thoát nước khu dân cư… được đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất của người dân.
(GLO)- Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, các cơ quan, đơn vị của Quân đoàn 34 đang khẩn trương dựng lại 64 căn nhà cho người dân Gia Lai sau thiên tai. Từ những nền nhà đổ nát, nghĩa tình người lính góp sức giúp bà con sớm có chỗ ở mới, tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống.