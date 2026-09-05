Trao tặng gần 540 suất quà, học bổng cho học sinh xã Krong

Tại chương trình, 523 suất quà được trao tận tay các em học sinh. Mỗi suất gồm ba lô, áo phông, vở và bút học tập... do Hội thiện nguyện Hiếu Nghĩa Tâm hỗ trợ với tổng trị giá trên 220 triệu đồng.
Bên cạnh đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã trao 15 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cho các em học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo.
Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).