Trao hơn 6,1 tỷ đồng học bổng Vallet cho học sinh, sinh viên khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(GLO)- Ngày 1-9, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Tổ chức Khoa học và Giáo dục “Gặp gỡ Việt Nam” tổ chức Lễ trao học bổng Vallet năm 2026 cho 314 học sinh, sinh viên khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Giáo sư Trần Thanh Vân - Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Giáo dục “Gặp gỡ Việt Nam”, Giám đốc ICISE; Tiến sĩ Esperan Padonou - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Quỹ Vallet; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ; lãnh đạo sở, ngành, cùng đại diện cơ sở giáo dục, giáo viên và học sinh, sinh viên.

Quang cảnh lễ trao học bổng Vallet. Ảnh: Minh Hoàng

Năm 2026, học bổng Vallet được trao cho học sinh, sinh viên đến từ hơn 70 trường THPT và 6 trường đại học thuộc TP. Đà Nẵng và các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk. Riêng tỉnh Gia Lai có 103 học sinh, sinh viên được nhận học bổng, gồm 86 học sinh THPT và 17 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn.

Trong tổng số 314 suất học bổng được trao có 218 suất dành cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc; 47 suất dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực thuộc tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên trước đây, chịu ảnh hưởng của bão, lũ năm 2025; 49 suất dành cho sinh viên. Mỗi suất học bổng dành cho học sinh trị giá 17 triệu đồng, sinh viên 34 triệu đồng; tổng trị giá 6,171 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp bền bỉ của Quỹ Vallet, Tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam” cùng các giáo sư và cộng sự trong việc phát hiện, bồi dưỡng, tiếp sức cho tài năng trẻ.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, giá trị của Quỹ Vallet không chỉ ở kinh phí học bổng được trao hàng năm mà còn có ý nghĩa lâu dài trong việc góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Sự khích lệ, hỗ trợ đúng lúc giúp học sinh, sinh viên có thêm điều kiện học tập, nghiên cứu, tiếp cận môi trường khoa học tiên tiến và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao việc Quỹ Vallet dành thêm các suất học bổng cho học sinh tại những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ tháng 11-2025. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên để các em vượt qua khó khăn, tiếp tục việc học và theo đuổi ước mơ.

Tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục đồng hành cùng ICISE, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kết nối khoa học quốc tế, phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ; qua đó góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Lâm Hải Giang (thứ 8 từ phải sang) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và ông Esperan Padonou (thứ 9 từ phải sang) - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Quỹ Vallet trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Minh Hoàng

Tại lễ trao học bổng, Giáo sư Trần Thanh Vân bày tỏ vui mừng khi chương trình tiếp tục đồng hành, động viên những học sinh, sinh viên có năng lực, nghị lực và thành tích xuất sắc; đồng thời, mong muốn các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tài năng, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

GS Trần Thanh Vân (thứ 8 từ trái sang) - Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Giáo dục “Gặp gỡ Việt Nam”, Giám đốc ICISE và TS Esperan Padonou (thứ 9 từ trái sang) - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Quỹ Vallet trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Minh Hoàng

Học bổng Vallet được hình thành từ sự đóng góp tự nguyện của Giáo sư Odon Vallet (Cộng hòa Pháp). Tại Việt Nam, chương trình được triển khai thông qua Tổ chức Khoa học và Giáo dục “Gặp gỡ Việt Nam” do Giáo sư Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc sáng lập, điều hành. Từ năm 2001 đến nay, hơn 55.000 suất học bổng, tổng trị giá khoảng 600 tỷ đồng, đã được trao cho học sinh, sinh viên tại Việt Nam, góp phần phát hiện, khích lệ và tiếp sức cho nhiều tài năng trẻ trên hành trình học tập, nghiên cứu và theo đuổi ước mơ.