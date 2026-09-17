Gần 4 triệu cuốn sách giáo khoa còn thiếu, Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết ngay tình trạng thiếu sách giáo khoa, phải có thời hạn cụ thể và xử lý triệt để, dứt điểm trong thời gian ngắn nhất.

Chiều 16-9, tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xử lý ngay tình trạng thiếu sách giáo khoa đang xảy ra cục bộ tại một số địa phương.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ này, trong đó phải xác định thời hạn cụ thể để giải quyết, không để tình trạng thiếu sách kéo dài, ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xử lý triệt để tình trạng thiếu sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất. Ảnh: Nhật Bắc/Chinhphu.vn

Chỉ đạo mới được đưa ra trong bối cảnh Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027. Theo số liệu được Bộ công bố, đến 18 giờ ngày 14-9, các địa phương còn thiếu 3.916.370 cuốn sách giáo khoa, tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu.

Đến thời điểm này, tổng nhu cầu sách giáo khoa được cập nhật là khoảng 245,94 triệu bản. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng khoảng 236,60 triệu bản đến các địa phương.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2026-2027 là năm đầu tiên cả nước sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa. Cùng thời điểm, một số địa phương triển khai chính sách hỗ trợ, cấp sách giáo khoa cho học sinh; việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại mạng lưới trường, lớp cũng làm thay đổi quy mô và nhu cầu sách tại một số địa bàn.

Bộ đánh giá những yếu tố này khiến nhu cầu sách giáo khoa biến động trong thời gian ngắn, trong khi việc sản xuất, in ấn và cung ứng cần có thời gian chuẩn bị.

Về nguyên nhân chủ quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận công tác dự báo, tổng hợp và phân tích nhu cầu trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế; việc đánh giá năng lực sản xuất, quản trị và mạng lưới cung ứng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa đầy đủ. Một số địa phương cũng chưa cập nhật kịp thời nhu cầu phát sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định trách nhiệm để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ thuộc về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các địa phương; đồng thời cho biết sẽ chấn chỉnh, khắc phục để không lặp lại tình trạng này trong những năm học tiếp theo.

Nhiều phụ huynh vẫn loay hoay tìm mua bổ sung sách giáo khoa cho con dù năm học mới đã bước sang tuần thứ 2. Ảnh: Phương Vi

Trước đó, ngày 10-9, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 6128/BGDĐT-GDPT, yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục rà soát chính xác số học sinh chưa có đủ sách, xác định số lượng thiếu theo từng lớp, môn học và tên sách.

Bộ yêu cầu các địa phương phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và đơn vị phát hành để điều chuyển sách từ nơi thừa sang nơi thiếu, đồng thời cung ứng ngay số sách còn thiếu.

Đối với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Bộ yêu cầu ưu tiên vận chuyển, cung ứng cho các trường còn học sinh thiếu sách và hoàn thành trước ngày 15-9-2026. Nhà xuất bản cũng phải công khai các điểm phân phối, cửa hàng có sách, đường dây nóng và đầu mối tiếp nhận, xử lý phản ánh.

Tuy nhiên, theo số liệu được Bộ công bố sau đó, đến 18 giờ ngày 14-9 vẫn còn gần 3,92 triệu cuốn sách giáo khoa chưa được cung ứng đầy đủ. Bộ tiếp tục chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam điều chuyển, cung ứng bổ sung ngay trong ngày 15-9, ưu tiên học sinh chưa có sách hoặc còn thiếu nhiều đầu sách.

Trong thời gian chờ sách giáo khoa bản in, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cung cấp miễn phí sách giáo khoa điện tử; các trường có thể khai thác sách tại thư viện và sử dụng sách cũ còn đủ điều kiện để hạn chế ảnh hưởng đến việc học tập.