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Các đơn vị quân đội tiếp sức học sinh bước vào năm học mới

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HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
ANH TUẤN
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(GLO)- Ngày 5-9, hòa chung không khí khai giảng năm học 2026-2027, các đơn vị quân đã đến chung vui, động viên và tặng quà học sinh tại một số trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) và Viettel Gia Lai đã đến dự lễ khai giảng, thăm hỏi, động viên thầy và trò nhà trường; đồng thời trao 30 suất quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

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Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) và Viettel Gia Lai tặng quà cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh. Ảnh: Anh Tuấn

Cùng ngày, đoàn công tác Lữ đoàn 572 đến dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú và THCS Hoài Ân. Dịp này, Lữ đoàn đã trao tặng 241 suất quà (tổng trị giá 18 triệu đồng) cho các em học sinh của trường.

Tại Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu (xã Nhơn Châu), Đại đội Hỗn hợp Đảo Cù Lao Xanh đã tặng 4 suất quà cho 4 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Đồn Biên phòng Nhơn Châu phối hợp với Hội từ thiện Con Đường Xanh trao tặng 2.100 cuốn vở, 150 chiếc ba lô và 3 suất học bổng (500 nghìn đồng/suất).

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Đại đội Hỗn hợp Đảo Cù Lao Xanh và Đồn Biên phòng Nhơn Châu trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu. Ảnh: H.P

Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện tình cảm, sự sẻ chia và quan tâm thiết thực của các đơn vị quân đội đối với học sinh, nhất là các em dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Qua đó, tiếp thêm niềm tin, động lực để các em nỗ lực vượt khó, chăm ngoan, tích cực học tập, rèn luyện và phấn đấu đạt kết quả tốt trong năm học mới.

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