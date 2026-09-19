Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn khai giảng năm học 2026-2027

Năm học này, Nhà trường đón hơn 400 tân sinh viên theo học các nhóm ngành: công nghệ thông tin, công nghệ truyền thông, quản trị kinh doanh và ngôn ngữ.

Ông Trần Ngọc Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH FPT phát biểu tại Lễ khai giảng. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu tại lễ khai giảng, Ông Trần Ngọc Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH FPT cho biết: Trong năm học 2026-2027, Nhà trường tập trung ứng dụng AI vào công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu; đồng thời trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để làm chủ công nghệ, phát huy tư duy sáng tạo trong học tập và công việc.

Quang cảnh Lễ khai giảng. Ảnh: Nhật Trường

Cùng với đó, Nhà trường chú trọng thiết kế trải nghiệm cho sinh viên thông qua Khung Trải nghiệm 6+1 (Experience), gồm: trải nghiệm học tập, nghiên cứu, quốc tế, thể thao và văn hóa, xã hội và cộng đồng, khởi nghiệp và việc làm. Qua đó, Nhà trường hướng đến xây dựng môi trường học tập gắn với thực tiễn, giúp sinh viên vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện năng lực, sự tự tin và tạo ra những giá trị thiết thực cho bản thân, cộng đồng.