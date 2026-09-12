Học sinh lớp 1 ở Hà Nội học gì trong 12 tiết về AI?

(GLO)- Từ năm học 2026-2027, Hà Nội triển khai giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) tại 100% cơ sở giáo dục, từ lớp 1 đến lớp 12. Mỗi học sinh được học 12 tiết AI mỗi năm, theo hình thức chuyên đề, không hình thành môn học riêng.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, nội dung giáo dục AI được bố trí trong kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, không tổ chức kiểm tra định kỳ riêng, không lập sổ điểm và không phát sinh chi phí đối với học sinh, gia đình.

Với học sinh lớp 1, việc học AI chủ yếu ở mức làm quen, quan sát, trải nghiệm và nhận biết, phù hợp với lứa tuổi.

Từ năm học 2026-2027, Hà Nội triển khai giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) tại 100% cơ sở giáo dục, với 12 tiết mỗi năm. Ảnh minh hoạ: Mỹ Hà/dantri.com.vn

Theo Khung nội dung giáo dục AI của Bộ GD&ĐT, học sinh được tiếp cận 4 mạch nội dung gồm: tư duy lấy con người làm trung tâm; đạo đức AI; kỹ thuật và ứng dụng AI; thiết kế hệ thống AI.

Ở lớp 1, các em bước đầu tìm hiểu AI là gì, nhận biết một số ứng dụng AI trong cuộc sống và cách con người tương tác với hệ thống thông minh. Một nội dung đáng chú ý là giúp học sinh phân biệt con người với AI.

Trong nội dung về đạo đức AI, học sinh tiếp cận các tình huống gần gũi để nhận biết việc làm tốt, việc làm xấu, sự công bằng và trách nhiệm khi sử dụng công nghệ. Qua đó, các em bước đầu hình thành ý thức sử dụng AI đúng cách, an toàn và có trách nhiệm.

Việc học AI ở lớp 1 cũng không nhất thiết phải phụ thuộc vào máy tính. Các bài học có thể được tổ chức thông qua tranh ảnh, trò chơi, đóng vai, thảo luận tình huống, thẻ tranh hoặc mô hình giấy, giúp học sinh tiếp cận khái niệm AI một cách trực quan.

Chương trình được thiết kế theo hướng tăng dần mức độ theo từng cấp học. Nếu học sinh tiểu học chủ yếu quan sát, trải nghiệm và nhận biết, học sinh THCS sẽ tiến tới tìm hiểu, giải thích, kiểm chứng; ở THPT, các em được phát triển khả năng phân tích, phản biện, đánh giá và đề xuất giải pháp liên quan đến AI.

Hà Nội triển khai giáo dục AI theo mô hình 3 tầng. Tầng nền tảng được áp dụng tại 100% cơ sở giáo dục; tầng mở rộng dự kiến triển khai tại tối thiểu 50 cơ sở đủ điều kiện thông qua các câu lạc bộ AI, rô-bốt, STEM và dự án học tập; tầng chuyên sâu dành cho các trường THPT chuyên và trường trọng điểm.

Ngành Giáo dục Hà Nội cũng xây dựng mạng lưới giáo viên cốt cán và tổ chức bồi dưỡng đội ngũ để triển khai chương trình. Để kiểm soát rủi ro khi đưa AI vào trường học, Sở GD&ĐT Hà Nội quy định các công cụ, nền tảng AI trước khi sử dụng phải được rà soát theo 8 tiêu chí bắt buộc.

Đồng thời, 100% cơ sở giáo dục phải ban hành Quy tắc sử dụng AI trong nhà trường; nghiêm cấm sử dụng chức năng nhận diện danh tính người học trong các hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý lớp học.

Các trường cũng không được đưa dữ liệu cá nhân, hình ảnh, giọng nói, kết quả học tập của học sinh lên những nền tảng chưa được rà soát hoặc sử dụng các dữ liệu này làm dữ liệu huấn luyện mô hình AI.