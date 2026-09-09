Ban đại diện cha mẹ học sinh: Đâu là quyền, đâu là giới hạn?

(GLO)- Ban đại diện cha mẹ học sinh là cầu nối giữa gia đình và nhà trường. Trong bối cảnh Bộ GD&ĐT đang xây dựng quy định mới về tổ chức này, việc xác định rõ quyền, trách nhiệm và giới hạn hoạt động của Ban càng được quan tâm.

Theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT, Ban đại diện cha mẹ học sinh có vai trò phối hợp với nhà trường và giáo viên trong việc giáo dục học sinh; tập hợp ý kiến, nguyện vọng của cha mẹ học sinh và tham gia các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng nhà trường.

Ban đại diện cha mẹ học sinh là cầu nối giữa gia đình và nhà trường. Ảnh minh họa: AI

Được phối hợp, kiến nghị nhưng không thay nhà trường

Ban đại diện cha mẹ học sinh có thể phối hợp với giáo viên, nhà trường trong các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, chăm sóc, hỗ trợ học sinh; tập hợp ý kiến phụ huynh để trao đổi, kiến nghị với giáo viên và nhà trường.

Ngược lại, Ban không phải là cấp quản lý của giáo viên và không có thẩm quyền quyết định thay nhà trường những vấn đề thuộc chuyên môn, tổ chức dạy học, đánh giá học sinh hay quản trị nhà trường.

Đóng góp phải đúng nguyên tắc tự nguyện

Một trong những vấn đề dễ phát sinh tranh luận là các khoản đóng góp. Theo Điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT, kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh được hình thành từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và các nguồn hợp pháp khác. Ban không được quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân đối với cha mẹ học sinh.

Điều lệ cũng quy định những khoản Ban không được quyên góp, trong đó có các khoản không theo nguyên tắc tự nguyện và nhiều khoản phục vụ cơ sở vật chất, hoạt động quản lý, dạy học, vệ sinh, an ninh, sửa chữa, xây dựng của nhà trường.

Do đó, việc 1 khoản tiền được đưa ra trong nhóm phụ huynh hoặc được nhiều người đồng ý không đồng nghĩa với việc khoản đó trở thành nghĩa vụ bắt buộc đối với tất cả cha mẹ học sinh.

Nhóm Zalo không làm phát sinh thêm quyền hạn

Các nhóm Zalo lớp hiện là kênh trao đổi phổ biến giữa giáo viên, phụ huynh và Ban đại diện. Ban có thể sử dụng nhóm để thông tin, kết nối, lấy ý kiến và phối hợp hoạt động.

Tuy nhiên, nhóm Zalo chỉ là phương tiện giao tiếp, không phải một thiết chế có quyền hạn riêng. Việc thảo luận, biểu quyết hay thông báo trên nhóm không thể mở rộng quyền hạn của Ban vượt quá Điều lệ.

Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, dự kiến thay thế Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT. Dự thảo hướng tới việc làm rõ hơn quyền, trách nhiệm, giới hạn hoạt động và nguyên tắc tài chính của Ban.

Đáng chú ý, dự thảo Điều lệ mới mà Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến cũng đặt vấn đề rõ hơn về hoạt động của Ban trên môi trường số; trong đó hướng tới bảo đảm quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân và tránh sử dụng các nhóm phụ huynh để gây áp lực đóng góp hoặc gây sức ép đối với giáo viên, phụ huynh, học sinh.