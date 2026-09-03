Sinh viên có thể tốt nghiệp đại học sau 2 năm trong trường hợp nào?

(GLO)- Theo quy chế đào tạo đại học mới, sinh viên có thể hoàn thành chương trình sớm nhất sau 2 năm nếu chương trình đào tạo có thời gian chuẩn 3 năm. Với chương trình chuẩn 4 năm, thời gian tối thiểu là khoảng 2 năm 8 tháng.

Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 56/2026/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trình độ đại học, có hiệu lực từ ngày 7-7-2026, thay thế Thông tư số 08/2021 và Thông tư số 28/2023. Quy chế mới áp dụng đối với sinh viên trúng tuyển từ năm học 2026-2027.

Theo quy chế đào tạo đại học mới, sinh viên có thể hoàn thành chương trình sớm nhất sau 2 năm nếu chương trình đào tạo có thời gian chuẩn 3 năm. Ảnh minh họa: VNU

Một điểm mới đáng chú ý của quy chế là quy định rõ thời gian đào tạo tối thiểu để hoàn thành chương trình không ít hơn 2/3 thời gian đào tạo chuẩn. Sinh viên được xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập cá nhân để hoàn thành chương trình trong thời gian tối thiểu và tối đa theo quy định của cơ sở đào tạo.

Theo cách tính này, chương trình có thời gian đào tạo chuẩn 3 năm có thể được hoàn thành sớm nhất sau 2 năm. Với chương trình chuẩn 4 năm, thời gian tối thiểu là khoảng 2 năm 8 tháng; chương trình 4,5 năm là 3 năm; chương trình 5 năm là khoảng 3 năm 4 tháng và chương trình 6 năm là 4 năm.

Để được công nhận tốt nghiệp, sinh viên vẫn phải hoàn thành đầy đủ khối lượng học tập, đáp ứng chuẩn đầu ra và các điều kiện tốt nghiệp của chương trình, đồng thời thực hiện kế hoạch học tập theo quy định của cơ sở đào tạo.

Tuy nhiên, việc tốt nghiệp sớm phụ thuộc không chỉ vào khả năng học tập của sinh viên mà còn vào cấu trúc chương trình, cách tổ chức đào tạo, số tín chỉ được đăng ký và các quy định cụ thể của từng trường.

Bên cạnh việc đặt ra mức tối thiểu, Thông tư số 56/2026/TT-BGDĐT còn quy định thời gian đào tạo tối đa không vượt quá 2 lần thời gian đào tạo chuẩn.

Theo đó, chương trình 3 năm có thời gian tối đa 6 năm; chương trình 4 năm là 8 năm; chương trình 4,5 năm là 9 năm; chương trình 5 năm là 10 năm và chương trình 6 năm là 12 năm.

Quy chế mới cũng bỏ quy định trước đây cho phép sinh viên sau khi hết thời gian học tối đa vẫn có thêm 3 năm để hoàn thiện một số điều kiện còn thiếu như giáo dục quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất hoặc chuẩn đầu ra ngoại ngữ, công nghệ thông tin.

Điều này đồng nghĩa sinh viên phải chủ động hoàn thành các yêu cầu của chương trình trong thời gian đào tạo được phép.