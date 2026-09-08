Nơi nào 13 trường nhập thành một, có 10.565 học sinh và 13 hiệu phó?

Trường Tiểu học Nha Trang được tổ chức theo mô hình 1 trường chính, 12 phân hiệu và 5 điểm trường. Với hơn 10.500 học sinh, đây là một trong những trường tiểu học có quy mô đặc biệt lớn hiện nay.

Trường Tiểu học Nha Trang (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTO

Điểm đáng chú ý trong bộ máy quản lý của trường là có 13 phó hiệu trưởng. Các phó hiệu trưởng được phân công phụ trách từng phân hiệu và các lĩnh vực cụ thể. Trong đó, những người từng là hiệu trưởng các trường trước khi sáp nhập được bố trí làm phó hiệu trưởng phụ trách chính phân hiệu cũ.

Theo nhà trường, cách tổ chức này nhằm tận dụng kinh nghiệm quản lý của đội ngũ lãnh đạo cũ, đồng thời giúp hoạt động tại các cơ sở không bị xáo trộn sau sáp nhập.

Với 287 lớp và 10.565 học sinh, việc điều hành được thực hiện theo hướng quản lý chung nhưng phân quyền cho từng phân hiệu. Hiệu trưởng cùng các phó hiệu trưởng xây dựng khung quản lý thống nhất, đồng thời phân công cụ thể trách nhiệm về chuyên môn, thi đua, an ninh trật tự, phổ cập giáo dục, bán trú và các lĩnh vực khác.

Nhà trường cũng dự kiến tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, hạn chế những cuộc họp không cần thiết. Việc trao đổi, xử lý công việc giữa các cơ sở được thực hiện qua các nhóm trực tuyến nhằm giảm việc di chuyển và giúp thông tin được cập nhật nhanh hơn.

Sau khi sáp nhập, giáo viên cơ bản vẫn giảng dạy tại cơ sở cũ. Tuy nhiên, nhà trường sẽ rà soát đội ngũ để điều tiết giáo viên giữa các phân hiệu trong trường hợp nơi thừa, nơi thiếu, bảo đảm giáo viên được bố trí phù hợp với chuyên môn và định mức.

Cơ sở vật chất cũng được quản lý theo hướng dùng chung trong toàn trường. Nhà trường có thể điều phối nguồn lực giữa các phân hiệu thay vì mỗi trường cũ vận hành độc lập như trước.

Đối với học sinh bán trú, trường xây dựng kế hoạch và thực đơn thống nhất. Các suất ăn được kiểm tra nhằm bảo đảm chất lượng và chế độ chăm sóc học sinh giữa các cơ sở.

Việc thành lập Trường Tiểu học Nha Trang nằm trong quá trình sắp xếp lại mạng lưới trường công lập tại Khánh Hòa. Theo phương án được công bố, số trường công lập toàn tỉnh giảm từ 728 xuống 246 trường, kéo theo việc tinh giản, sắp xếp lại hàng trăm vị trí quản lý và nhân viên trường học.

Riêng tại phường Nha Trang, ngoài 13 trường tiểu học được nhập thành 1 trường, hệ thống trường mầm non và THCS cũng được tổ chức lại theo mô hình tương tự.

Mô hình “siêu trường” với hơn 10.500 học sinh đặt ra yêu cầu lớn về quản trị. Việc phân công 13 phó hiệu trưởng phụ trách các phân hiệu, kết hợp quản lý tập trung với phân quyền tại chỗ và tăng cường chuyển đổi số được kỳ vọng giúp trường duy trì hoạt động ổn định, đồng thời tận dụng hiệu quả hơn nguồn nhân lực và cơ sở vật chất sau sáp nhập.