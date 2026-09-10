Đưa livestream vào giảng đường, sinh viên được chấm điểm thế nào?

(GLO)- Từ năm 2026, Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II chính thức đưa môn Livestream đa nền tảng vào chương trình đào tạo. Sinh viên không chỉ học cách lên hình mà phải tự xây dựng, vận hành và hoàn thiện 1 chương trình livestream để được đánh giá.

Trước đây, nội dung livestream được tích hợp trong học phần Truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh của truyền thông số và nhu cầu tuyển dụng nhân sự có kỹ năng livestream, nhà trường đã xây dựng thành 1 môn học độc lập.

Một buổi thực hành livestream giúp sinh viên trải nghiệm nhiều vai trò khác nhau, từ xây dựng nội dung, điều phối sản xuất đến vận hành hệ thống kỹ thuật. Ảnh: Thương Nguyên/TNO

Điểm đáng chú ý là môn học không chỉ dạy sinh viên cách “bật điện thoại và nói trước máy quay”. Sinh viên được trang bị nhiều kỹ năng gồm xây dựng kịch bản, sáng tạo nội dung, dẫn chương trình, giao tiếp, quay phim, dựng phim, ánh sáng, âm thanh, truyền thông xã hội và phân tích dữ liệu người dùng.

Khoảng 60-70% thời lượng môn học dành cho thực hành. Sinh viên được chia nhóm, tự phân công các vị trí như biên tập nội dung, người dẫn chương trình, quay phim, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng và điều phối tương tác với khán giả.

Từ việc lên ý tưởng, viết kịch bản, chuẩn bị thiết bị, bố trí bối cảnh, thử tín hiệu đến phát trực tiếp, sinh viên phải thực hiện theo quy trình tương tự một ê-kíp sản xuất thực tế. Các em cũng được làm quen với nhiều mô hình livestream, từ hệ thống chuyên nghiệp đến những giải pháp chi phí thấp phù hợp với doanh nghiệp nhỏ.

Vậy sinh viên được chấm điểm thế nào? Thay vì chỉ đánh giá bằng bài kiểm tra lý thuyết, kết quả học tập được đo bằng chính sản phẩm thực tế. Các nhóm phải xây dựng, triển khai và hoàn thiện 1 dự án livestream để được chấm điểm.

Trong quá trình thực hành, sinh viên còn phải xử lý những tình huống có thể xảy ra khi phát trực tiếp như sự cố đường truyền, lỗi âm thanh, trục trặc thiết bị hoặc phản hồi bất ngờ từ người xem. Qua đó, môn học đồng thời rèn khả năng phản xạ, phối hợp nhóm và giải quyết vấn đề.

Được biết, mục tiêu của môn học không phải đào tạo những người chỉ biết phát trực tiếp, mà hướng tới hình thành những nhà sáng tạo nội dung có khả năng thích ứng với môi trường truyền thông số đang thay đổi nhanh chóng.