Học sinh bước vào tuổi dậy thì, phòng ngủ bán trú nên được bố trí thế nào?

(GLO)- Việc học sinh nam, nữ THCS nghỉ trưa chung phòng tại 1 trường ở TP. Hồ Chí Minh khiến nhiều phụ huynh lo ngại. Chuyên gia cho rằng cần đặc biệt chú ý đến sự riêng tư, ranh giới cơ thể và đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tuổi dậy thì.

Những ngày qua, nhiều phụ huynh Trường THCS An Phú (phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh) băn khoăn khi học sinh nam, nữ, nhất là khối 8 và 9, được bố trí nghỉ trưa trong cùng phòng.

Trường THCS An Phú (phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Nguyễn Quyên/VnExpress

Theo phản ánh của phụ huynh, nữ sinh thường trải chiếu ngủ dưới sàn, trong khi nam sinh nằm trên bàn học. Một số phụ huynh cho rằng, học sinh đang ở tuổi dậy thì nên việc bố trí phòng nghỉ riêng cho nam và nữ sẽ phù hợp hơn.

Ngày 25-9, lãnh đạo Trường THCS An Phú cho biết, trường có hơn 1.520 học sinh, phần lớn đăng ký bán trú. Học sinh được nghỉ trưa theo lớp từ 11 giờ 45 phút đến 13 giờ 15 phút. Trong mỗi phòng, khu vực của nam và nữ được phân biệt, một số lớp có màn che.

Phương án này phụ thuộc vào sĩ số, giới tính và điều kiện cơ sở vật chất. Trước đây, trường từng bố trí học sinh nam và nữ ngủ khác phòng nhưng gặp phản ứng từ một số phụ huynh do học sinh phải di chuyển sang phòng của lớp khác. Trước ý kiến của phụ huynh, Trường THCS An Phú cho biết sẽ làm vách ngăn di động cho 38 lớp, dự kiến hoàn thành vào đầu tuần sau.

Các chuyên gia cho rằng học sinh THCS, đặc biệt từ khoảng 11-12 tuổi, đã có nhu cầu rõ hơn về sự riêng tư, ranh giới cơ thể và ý thức về giới tính. Việc nghỉ chung không gian khi thiếu sự phân định phù hợp có thể khiến một số em xấu hổ, lo lắng, khó ngủ hoặc không thoải mái.

Những vấn đề tế nhị như tư thế ngủ, trang phục, những thay đổi trên cơ thể, kinh nguyệt ở nữ sinh hay các phản ứng sinh lý tự nhiên ở nam sinh cũng cần được tính đến khi tổ chức bán trú.

Các chuyên gia cũng lưu ý không nên hiểu rằng cứ học sinh nam và nữ nghỉ cùng 1 phòng thì sẽ dẫn đến phát triển giới tính sớm hoặc tự nhiên phát sinh hành vi không phù hợp.

Điều đáng quan tâm là sự thoải mái về tâm lý, quyền riêng tư, chất lượng nghỉ ngơi và phòng ngừa những tình huống xâm phạm ranh giới giữa học sinh.

Về tổ chức bán trú, chuyên gia khuyến nghị, nếu điều kiện cho phép, nhà trường nên bố trí phòng ngủ riêng cho học sinh nam và nữ. Trường hợp phải sử dụng chung phòng, cần chia thành 2 khu vực bằng vách ngăn hoặc rèm, bảo đảm khoảng cách giữa các vị trí nằm, không nằm chung chăn và có người lớn trực trong suốt giờ ngủ.

Khu vực thay đồ, vệ sinh cá nhân cũng cần được bố trí phù hợp, kín đáo, đồng thời nhà trường cần có quy định ngăn việc quay phim, chụp ảnh, phát tán hình ảnh học sinh đang ngủ hoặc thay quần áo.