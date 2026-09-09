Tiếng Anh tích hợp cho trẻ mầm non: Phụ huynh cần biết gì?

(GLO)- TP. Hồ Chí Minh vừa cho phép thí điểm chương trình giáo dục tiếng Anh tích hợp cho trẻ mầm non tại trường công lập từ năm học 2026-2027. Trẻ không chỉ làm quen ngoại ngữ mà còn tiếp cận toán, khoa học và thế giới xung quanh bằng tiếng Anh. Phụ huynh cần biết gì trước khi đăng ký cho con?

Tiếng Anh tích hợp có gì khác biệt?

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, chương trình chỉ triển khai tại cơ sở mầm non công lập đủ điều kiện từ năm học 2026-2027. Chương trình được triển khai trong 3 năm học, nhằm tạo môi trường để trẻ được tiếp xúc, sử dụng tiếng Anh trong các hoạt động giáo dục phù hợp với độ tuổi.

Tiếng Anh tích hợp có sự khác biệt so với hình thức cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh đang được triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục hiện nay. Ảnh minh họa: Nhã Uyên

Điểm đáng chú ý của mô hình này là tiếng Anh không chỉ được sử dụng để dạy trẻ từ vựng hay những câu giao tiếp đơn giản mà còn được tích hợp vào các nội dung như toán, khoa học và tìm hiểu thế giới xung quanh.

Được biết, tiếng Anh tích hợp có sự khác biệt so với hình thức cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh đang được triển khai tại nhiều cơ sở giáo dục hiện nay. Với hoạt động làm quen tiếng Anh, trẻ chủ yếu tiếp xúc với ngoại ngữ thông qua các tình huống giao tiếp, bài hát, trò chơi, thơ, truyện và những hoạt động phù hợp với lứa tuổi.

Trong khi đó, với mô hình tích hợp, tiếng Anh được sử dụng cùng với nội dung của một số lĩnh vực giáo dục khác. Chẳng hạn, trong 1 hoạt động về toán, trẻ có thể làm quen với số đếm, hình dạng, kích thước bằng tiếng Anh; trong hoạt động khám phá khoa học, trẻ tiếp cận các từ ngữ và khái niệm liên quan đến sự vật, hiện tượng quen thuộc.

Mục tiêu là tạo thêm môi trường sử dụng ngoại ngữ trong quá trình trẻ học tập, vui chơi và khám phá, thay vì tách tiếng Anh thành một hoạt động hoàn toàn độc lập.

Phụ huynh cần tìm hiểu kỹ trước khi đăng ký

Việc cho trẻ tiếp xúc với tiếng Anh từ sớm đang nhận được sự quan tâm của nhiều gia đình. Tuy nhiên, với chương trình tích hợp, phụ huynh cần tìm hiểu cụ thể nội dung và cách tổ chức của từng cơ sở giáo dục trước khi lựa chọn.

Trước hết, phụ huynh cần biết trẻ học những nội dung gì bằng tiếng Anh, thời lượng bao nhiêu và các hoạt động có phù hợp với độ tuổi hay không.

Tiếp đó là đội ngũ giáo viên. Ngoài năng lực tiếng Anh, giáo viên tổ chức hoạt động cho trẻ mầm non cần có phương pháp phù hợp với đặc điểm tâm lý, nhận thức và khả năng tiếp thu của trẻ.

Phương pháp tổ chức lớp học cũng là yếu tố cần quan tâm. Ở lứa tuổi mầm non, trẻ cần được học thông qua vui chơi, vận động, trải nghiệm và tương tác. Việc học ngoại ngữ vì thế cần được tổ chức theo hướng tạo hứng thú, tránh biến chương trình thành những giờ học nặng về ghi nhớ.

Một vấn đề khác phụ huynh cần làm rõ là mức thu và các khoản chi phí liên quan.

Theo yêu cầu của ngành Giáo dục TP. Hồ Chí Minh, các cơ sở giáo dục triển khai chương trình phải thông tin, tuyên truyền và tạo sự đồng thuận của cha mẹ trẻ.

Một trong những nguyên tắc quan trọng khi triển khai tiếng Anh tích hợp là phải bảo đảm quyền lợi và sự phát triển toàn diện của trẻ, phù hợp với chương trình giáo dục mầm non, điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục và khả năng tiếp nhận của trẻ.

Điều này có nghĩa, tiếng Anh không thể trở thành yếu tố làm giảm thời gian dành cho các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi và phát triển các lĩnh vực khác của trẻ.

Đối với phụ huynh, việc cho trẻ tiếp xúc với tiếng Anh từ sớm có thể là một lựa chọn, nhưng không nên tạo áp lực buộc trẻ phải “học thật nhiều” ngay từ bậc mầm non. Một môi trường ngoại ngữ phù hợp, tự nhiên và tạo được hứng thú cho trẻ mới là yếu tố cần được ưu tiên.