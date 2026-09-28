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Con không tham gia ngoại khóa có bị trừ điểm, ảnh hưởng xếp loại không?

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NHÃ UYÊN (theo TNO, TTO)

(GLO)- Học sinh không tham gia hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa có bị trừ điểm, ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp loại hay không là vấn đề được nhiều phụ huynh quan tâm sau khi TP. Hồ Chí Minh yêu cầu siết chặt việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong trường học.

Theo yêu cầu của Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh, các cơ sở giáo dục khi tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải bảo đảm phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục, lứa tuổi, tâm sinh lý và sức khỏe của học sinh.

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Học sinh một trường THCS ở TP. Hồ Chí Minh tham gia hoạt động ngoại khóa tại bảo tàng. Ảnh: SGGPO

Đáng chú ý, học sinh tham gia các hoạt động này trên tinh thần tự nguyện. Nhà trường không được ép buộc học sinh tham gia và không được lấy việc tham gia hoặc không tham gia hoạt động làm tiêu chí đánh giá, xếp loại học sinh.

Trường hợp hoạt động được tổ chức trong ngày học, nhà trường phải có phương án học tập, sinh hoạt phù hợp đối với những học sinh không tham gia.

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các trường phải thông báo đầy đủ, công khai cho cha mẹ học sinh về mục đích, nội dung, thời gian, địa điểm, lịch trình, đơn vị phối hợp, phương tiện di chuyển và kinh phí dự kiến trước khi tổ chức.

Đối với kinh phí, việc tổ chức phải bảo đảm công khai, minh bạch, thực hiện theo nguyên tắc thu đủ bù chi và không vì mục đích lợi nhuận. Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được quan tâm, hỗ trợ, miễn hoặc giảm kinh phí phù hợp.

Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về việc tổ chức hoạt động. Nhà trường phải xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn, xử lý các tình huống khẩn cấp; đồng thời thực hiện các yêu cầu về nhân sự, y tế, bảo hiểm, phương tiện và hồ sơ liên quan.

Theo Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh, các trường cần hạn chế tổ chức hoạt động với quy mô toàn trường, nhiều khối hoặc tập trung quá đông học sinh cùng thời điểm. Khi xây dựng kế hoạch phải tính đến các yếu tố thời tiết, khí hậu, dịch bệnh và những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn của học sinh.

Những yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa ngày càng đa dạng, từ tham quan, trải nghiệm, dã ngoại đến các chương trình phối hợp với đơn vị bên ngoài nhà trường.

Việc quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm hoạt động thực sự phục vụ mục tiêu giáo dục, đồng thời bảo vệ quyền lợi của học sinh và sự đồng thuận của phụ huynh.

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