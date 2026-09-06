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Hội Phú tiếp nhận thẻ BHYT, học bổng hỗ trợ học sinh khó khăn

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(GLO)- Ngày 5-9, UBND phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức tiếp nhận 80 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và 6 suất học bổng, tổng trị giá gần 115 triệu đồng, để trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong đó, 80 thẻ BHYT được trao cho học sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, góp phần giúp các em được chăm sóc sức khỏe, đồng thời giảm bớt chi phí cho gia đình trong năm học mới.

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Đại diện lãnh đạo UBND phường Hội Phú và Trường Tiểu học Lê Hồng Phong tiếp nhận 80 thẻ BHYT để trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: M.P

Cùng với đó, 6 suất học bổng (mỗi suất trị giá 10 triệu đồng) được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong và Trường THCS Nguyễn Viết Xuân.

Sau khi sáp nhập với Trường Tiểu học Ngô Mây, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong hiện có 1.535 học sinh, phần lớn là con em các gia đình lao động, thu nhập còn bấp bênh.

Hàng năm, nhà trường phối hợp địa phương vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có hỗ trợ tham gia BHYT.

Ông Mai Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND phường Hội Phú - cho biết, địa phương thường xuyên rà soát các học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời kết nối, huy động nguồn lực hỗ trợ.

Việc tiếp nhận 80 thẻ BHYT và 6 suất học bổng góp phần giúp các em có thêm điều kiện đến trường, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Theo ông Hoàn, số thẻ BHYT và học bổng trên do bạn đọc Báo Dân trí đóng góp, hỗ trợ.

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