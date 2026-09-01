Thêm yên tâm trước ngày đến lớp

(GLO)- Năm học mới 2026-2027 cận kề, tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp dành sự quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng những hỗ trợ thiết thực. Từ sách vở, học bổng đến căn nhà mới, những phần quà đúng lúc giúp các em thêm điều kiện học tập, yên tâm đến trường.

Những ngày cuối tháng 8, khi học sinh tất bật chuẩn bị sách vở cho năm học mới, Trịnh Thị Minh Thư (SN 2016, phường Pleiku) cũng có thêm một món quà để chuẩn bị cho ngày trở lại trường. Có mặt từ sớm tại chương trình “Tiếp sức đến trường - Hành trang cho em” ngày 26-8, cô học trò 4 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc vui khi nhận được học bổng cùng những hỗ trợ dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Em Trịnh Thị Minh Thư (giữa) rất vui khi được nhận học bổng. Ảnh: H.H

Thư là con út trong gia đình có 2 anh đang học đại học, bố mẹ không có công việc ổn định. Dù vậy, em vẫn nỗ lực học tập nên 4 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

“Em rất vui khi được nhận quà! Nhờ đó, em có thêm sách vở, dụng cụ học tập để chuẩn bị cho năm học mới. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, tiếp tục đạt thành tích cao và không phụ lòng thầy cô, gia đình và mọi người đã quan tâm, hỗ trợ cho em” - Thư bày tỏ.

Thư là 1 trong 85 học sinh được các tổ chức chính trị - xã hội phường Pleiku trao trong chương trình “Tiếp sức đến trường - Hành trang cho em”, với tổng kinh phí 47 triệu đồng. Không chỉ có học bổng, các em còn được nhận những vật dụng gắn với nhu cầu học tập.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Pleiku nhận quà từ chương trình “Tiếp sức đến trường - Hành trang cho em”. Ảnh: H.H

Theo anh Võ Hoàng Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Pleiku, dịp khai giảng năm học 2026-2027, Đoàn phường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội vận động kinh phí từ các nhà hảo tâm để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Riêng chương trình “Tiếp sức đến trường - Hành trang cho em” tập trung hỗ trợ học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Với những học sinh còn nhiều thiếu thốn, sự hỗ trợ đúng thời điểm còn có thể giúp cha mẹ bớt đi một khoản lo, còn các em được chuẩn bị những thứ cần thiết để sẵn sàng bước vào năm học mới. Bởi vậy, bên cạnh những phần quà trao trước ngày khai giảng, các hoạt động đồng hành với thiếu nhi cũng được tổ chức ở nhiều nơi.

Với nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những chiếc cặp mới là niềm mơ ước bấy lâu nay. Ảnh: H.H

Tại xã Tuy Phước, câu chuyện của Nguyễn Duy Khang (SN 2014) cho thấy nhu cầu còn cấp thiết hơn. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo; bố sức khỏe kém, không có nghề nghiệp ổn định, mẹ đang mang thai người con thứ 5 nên không thể làm lụng. Căn nhà gạch cũ chưa tô trát, không có trụ bê tông, bị giông bão làm sập nhiều mảng tường và cũng không có nhà vệ sinh.

Chiều 20-8, Đoàn xã Tuy Phước tổ chức bàn giao công trình thanh niên “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” năm 2026 cho gia đình Khang. Căn nhà được xây dựng với sự chung tay của Đoàn xã, các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm với tổng kinh phí 75 triệu đồng.

Ngày bàn giao nhà, Khang mặc chiếc áo sơmi đã sờn cũ, ban đầu khá rụt rè trước những người đến thăm. Nhưng khi biết gia đình được mọi người quan tâm, em dần cởi mở hơn. Cùng với căn nhà mới, gia đình Khang còn nhận được gạo, tiền mặt và nhiều đồ dùng học tập từ các đơn vị, nhà hảo tâm, tổng trị giá 7 triệu đồng.

Ngoài căn nhà mới, Khang (thứ 3 từ trái sang) cùng chị được tặng thêm sách vở, balo... ngay trước khi năm học mới chính thức bắt đầu. Ảnh: D.L

“Con rất vui vì trước mùa mưa sắp đến, nhà con được an toàn, lại có cả nhà vệ sinh mới. Con cũng thích bộ sách, vở, viết mà các cô ở trường tặng. Con có thể yên tâm đến trường cùng các bạn rồi” - Khang hào hứng.

Khang là 1 trong những học sinh được Đoàn xã Tuy Phước quan tâm, hỗ trợ thông qua mô hình “Tuổi trẻ đồng hành chia sẻ”. Mô hình đã được triển khai liên tục trên 60 tuần, mỗi tuần tổ chức thăm hỏi và trao quà cho thiếu nhi yếu thế.

Theo Bí thư Đoàn xã Tuy Phước Lê Huy Thục, Đoàn xã đang phối hợp với Ban Giám hiệu các trường và các liên đội rà soát toàn bộ danh sách học sinh có nguy cơ bỏ học.

“Việc rà soát toàn bộ danh sách học sinh có nguy cơ bỏ học, từ đó triển khai các biện pháp vận động, hỗ trợ bằng nhiều cách thức nhằm kịp thời giúp các em tiếp tục đến trường. Chúng tôi quyết tâm đảm bảo 100% học sinh duy trì việc học tập đầy đủ” - anh Thục cho biết.

Thông qua mô hình “Tuổi trẻ đồng hành chia sẻ”, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tuy Phước được kịp thời quan tâm, hỗ trợ. Ảnh: D.L

Tương tự, tại phường Quy Nhơn Nam, việc chuẩn bị cho năm học mới được lồng ghép trong chương trình trải nghiệm dành cho thiếu nhi. Ngày 23-8, Đoàn phường phối hợp với Binh Dinh Discovery và Queensland Education Grammar School tổ chức chuỗi hoạt động thuyết trình tiếng Anh, trang bị kỹ năng “Phòng, chống và xử lý tình huống bạo lực học đường”, talkshow “thế hệ số - tư duy số - kỹ năng số”, team building, tặng tranh thư pháp...

Trong số những em tham gia chương trình có Nguyễn Tấn Thịnh (SN 2013, phường Quy Nhơn Nam). Thịnh mồ côi cha mẹ, hiện sống cùng chị ruột. Hai chị em nương tựa vào nhau và nhận thêm sự giúp đỡ của chính quyền, hàng xóm. Tại chương trình, Thịnh cùng 9 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn khác được trao học bổng, mỗi suất 500 nghìn đồng.

Tặng học bổng cho thiếu nhi phường Quy Nhơn Nam tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

“Em rất vui vì được tham gia nhiều hoạt động cùng các bạn. Các hoạt động đều vui, sôi nổi, lại được nhận học bổng và quà nên em thấy thích lắm! Em sẽ mang quà về khoe với chị và cố gắng học tập thật tốt trong năm học mới” - Thịnh tâm sự.