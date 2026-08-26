Thanh niên Việt - Lào - Campuchia cần kết nối sâu, hợp tác thực chất

(GLO)- Ngày 26-8, tại chương trình giao lưu thanh niên Gia Lai với thanh niên các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn tuổi trẻ 3 nước đưa hoạt động giao lưu thành hợp tác hiệu quả, nhất là trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Chương trình diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), với sự tham dự của đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; lãnh đạo Tỉnh đoàn Gia Lai; đại diện Đoàn Thanh niên các tỉnh: Champasak, Attapeu, Salavan, Sekong (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào); Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) cùng 125 đoàn viên, thanh niên 3 nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại chương trình giao lưu. Ảnh: D.L

Gắn kết từ những cuộc gặp gỡ

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, Việt Nam - Lào - Campuchia là 3 nước láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, từng kề vai, sát cánh, giúp đỡ nhau trong những năm tháng khó khăn của lịch sử.

Theo đồng chí chủ tịch, đây là tài sản quý báu được các thế hệ đi trước dày công vun đắp và thế hệ hôm nay có trách nhiệm tiếp tục gìn giữ, làm cho quan hệ 3 nước ngày càng thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân.

Đối với Gia Lai, quan hệ hợp tác với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia có ý nghĩa quan trọng. Tháng 3-2026, Gia Lai cùng 4 tỉnh Nam Lào và 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia đã thống nhất các nội dung hợp tác giai đoạn 2026-2030, mở ra cơ sở để tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: D.L

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai có không gian phát triển mới, kết nối từ cao nguyên, biên giới đến duyên hải và cảng biển. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh tăng cường giao thương, logistics, du lịch và liên kết sản xuất với các địa phương trong khu vực.

Nhấn mạnh tiềm năng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành kết quả cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn tuổi trẻ 3 nước tiếp tục làm sâu sắc hơn tình hữu nghị; đưa các hoạt động giao lưu tiến tới hợp tác thực chất, nhất là trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế; đẩy mạnh hợp tác về giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Đồng thời, duy trì giao lưu thường xuyên, đưa các nội dung hợp tác vào chương trình hoạt động hằng năm. Các nội dung hợp tác cần được xác định rõ đầu mối, thời gian và định kỳ đánh giá kết quả.

“Tôi mong các bạn hãy tận dụng thật tốt thời gian diễn ra chương trình giao lưu thanh niên 3 nước. Hãy gặp gỡ thật nhiều, trao đổi thật cởi mở, tìm hiểu thật kỹ và kết nối thật sâu. Để khi chương trình kết thúc, mỗi người có thêm những người bạn mới; mỗi tổ chức có thêm những đối tác mới và giữa thanh niên các tỉnh có thêm những hoạt động hợp tác mới.

Mong rằng, mỗi thanh niên tham gia chương trình, khi trở về địa phương sẽ trở thành một “đại sứ hữu nghị” trong chính cộng đồng của mình” - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi gắm.

Đại diện Đoàn thanh niên các tỉnh Nam Lào, anh Souvanhnalat Sihanonh - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Champasak - bày tỏ vui mừng khi được tham dự chương trình và cảm ơn sự đón tiếp ấm áp, chu đáo của thanh niên Gia Lai.

Bí thư Tỉnh đoàn Champasak Souvanhnalat Sihanonh phát biểu tại chương trình. Ảnh: D.L

Anh đánh giá cao nội dung giao lưu, đồng thời khẳng định: “Thế hệ trẻ 3 nước sẽ tiếp tục bảo vệ và tăng cường mối quan hệ tốt đẹp đã được các thế hệ vun đắp. Thông qua chương trình giao lưu, chúng tôi mong rằng được trao đổi kinh nghiệm, hợp tác toàn diện trong thời kỳ mới”.

Anh Chan Samphois - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Campuchia tỉnh Stung Treng - cho rằng, những cuộc gặp gỡ như chương trình không chỉ là dịp giao lưu mà còn mở ra mạng lưới tình bạn, tri thức và cơ hội cho tương lai.

“Trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và cạnh tranh kinh tế ngày càng phát triển, thanh niên cần chủ động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khởi nghiệp không nhất thiết bắt đầu từ nguồn vốn lớn mà cần bắt đầu từ ý tưởng, kỹ năng, kiến thức, công nghệ và tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Bởi vậy, chương trình giao lưu sẽ trở thành điểm khởi đầu cho những chương trình hợp tác mới, hiệu quả của thanh niên trong khu vực” - anh Chan Samphois chia sẻ.

Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Campuchia tỉnh Stung Treng Chan Samphois phát biểu tại chương trình. Ảnh: D.L

Tại chương trình, nhằm tăng cường hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa thanh niên các nước, Tỉnh đoàn Gia Lai và Tỉnh đoàn các tỉnh Attapeu, Salavan, Sekong thống nhất ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Các nội dung phối hợp tập trung vào việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ các tỉnh về quan hệ truyền thống hữu nghị; hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp; tình nguyện vì an sinh xã hội; quảng bá du lịch, giới thiệu truyền thống văn hóa, lịch sử; phối hợp tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi định kỳ 2 năm 1 lần…

Chương trình giao lưu giữa thanh niên Gia Lai với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia diễn ra từ ngày 25 đến 28-8, với nhiều hoạt động như: tham quan, trải nghiệm văn hóa, lịch sử, tìm hiểu tiềm năng kinh tế - xã hội của địa phương; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao. Qua đó, tạo điều kiện để thanh niên 3 nước tăng cường giao lưu, hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị.

Mở rộng kết nối, thúc đẩy hợp tác

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, Tọa đàm “Thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia: Kết nối hữu nghị - Khát vọng khởi nghiệp - Kiến tạo tương lai” đã diễn ra.

Tại đây, thanh niên, doanh nhân trẻ, đại diện tổ chức Đoàn, Hội các nước đã trao đổi những vấn đề gắn với khởi nghiệp, lập nghiệp và hợp tác.

Phát biểu tại tọa đàm, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Phạm Hồng Hiệp nhấn mạnh: “Chúng ta cần tiếp tục gìn giữ, vun đắp và làm sâu sắc hơn tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia; đưa tinh thần kết nối của tọa đàm thành những cơ hội hợp tác cụ thể cho thanh niên, doanh nhân trẻ và thanh niên khởi nghiệp; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong việc duy trì kết nối, đồng hành và tạo môi trường để thanh niên cùng phát triển”.

Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Phạm Hồng Hiệp nhấn mạnh việc cần tiếp tục gìn giữ, vun đắp và làm sâu sắc hơn tình đoàn kết, hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia. Ảnh: D.L

Từ góc độ doanh nhân trẻ, anh Ngô Thế Long - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo Doanh nhân trẻ Gia Lai đã đưa ra những đề xuất cụ thể để mở rộng hợp tác giữa thanh niên, doanh nhân trẻ các địa phương.

Đó là duy trì 1 kênh gặp gỡ định kỳ của doanh nhân trẻ 3 nước mỗi quý 1 lần, kết hợp trực tuyến và trực tiếp, có hỗ trợ phiên dịch để thanh niên các nước giới thiệu sản phẩm và dự án của mình, nêu nhu cầu hợp tác; cùng quảng bá sản phẩm của nhau trong những chương trình phù hợp; triển khai đào tạo, ươm tạo chung phục vụ giao thương xuyên biên giới.

“Thanh niên, doanh nhân trẻ và các câu lạc bộ khởi nghiệp tỉnh Gia Lai xin chủ động dùng nguồn lực của Hội để triển khai những đề xuất trên. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về bao bì, nhãn hiệu, tiêu chuẩn và câu chuyện thương hiệu cho những bạn có nhu cầu.

Về du lịch, các doanh nghiệp lữ hành trẻ của Gia Lai xin chủ động nghiên cứu và chào bán hành trình liên tuyến Quy Nhơn - Pleiku - Lệ Thanh - Ban Lung - Stung Treng - Pakse - Attapeu - Bờ Y, hưởng ứng chương trình “Một hành trình, ba điểm đến” mà Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phát động” - anh Long nói.

Trong khi đó, anh Sam Socheang - Phó Tỉnh trưởng, Phó Chủ tịch Hội LHTN Campuchia tỉnh Ratanakiri lại tập trung vào năng lực nghề nghiệp của thanh niên. Theo anh, chất lượng nguồn nhân lực sẽ quyết định khả năng thích ứng của người trẻ trước những thay đổi nhanh của thị trường lao động.

Anh Sam Socheang chia sẻ: “Để chuẩn bị cho thanh niên sẵn sàng bước vào thị trường lao động hiện tại và tương lai, cần hiện đại hóa kỹ năng, trong đó trang bị và bồi dưỡng các kỹ năng về AI, phân tích dữ liệu và phát triển trang web; thúc đẩy giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp”.

Bên cạnh đó là phát triển kỹ năng mềm, gồm tư duy phản biện, năng lực giải quyết các vấn đề phức tạp, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm để hợp tác hiệu quả trong môi trường đa dạng.

Cần xây dựng hệ thống tư vấn hướng nghiệp, kết nối thanh niên với các chuyên gia để được học hỏi trực tiếp từ những người thành đạt, đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn phù hợp với kỹ năng, tính cách cá nhân và nhu cầu của thị trường…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại chương trình. Ảnh: D.L