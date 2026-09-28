Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè Gia Lai 2026: 11/11 chỉ tiêu đều đạt và vượt

(GLO)- Ngày 28-9, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026. Sau hơn 3 tháng triển khai, 11/11 chỉ tiêu của chiến dịch đều đạt và vượt kế hoạch.

Sức trẻ tạo dấu ấn

Theo báo cáo của Tỉnh đoàn, toàn tỉnh có 941.835 lượt đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia các hoạt động tình nguyện, đạt 470,92% chỉ tiêu; trồng mới 657.417 cây xanh, đạt 187,83%; hỗ trợ hiện thực hóa 595 ý tưởng, sáng kiến, đạt 148,75% chỉ tiêu.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại tỉnh Gia Lai thu hút 941.835 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện, đạt 470,92% chỉ tiêu. Ảnh: D.L

Trong hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, Tỉnh đoàn kết nối nguồn lực hỗ trợ 1,2 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn tạo việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, đạt 300% chỉ tiêu; hỗ trợ đầu ra cho 9 dự án khởi nghiệp, đạt 450% chỉ tiêu.

Các cấp bộ Đoàn tư vấn hướng nghiệp việc làm cho 77.953 lượt thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 7.952 thanh niên; hỗ trợ 21.231 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, 71.296 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế.

Đoàn xã Kông Bơ La hỗ trợ sinh kế cho 7 ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Những kết quả này đến từ nhiều chương trình, chiến dịch được triển khai đồng loạt trong mùa hè. Cụ thể, chương trình “Tiếp sức mùa thi” có 233 đội hình, huy động hơn 8.300 lượt đoàn viên, thanh niên hỗ trợ thí sinh. “Mùa hè xanh” có 8 đội hình cấp tỉnh tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa; các cơ sở Đoàn thành lập thêm 92 đội hình với 34.362 lượt tình nguyện viên. Cùng với đó, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh” được triển khai theo đặc thù của từng lực lượng.

Công trình “Đường cờ Thanh niên” do Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai phối hợp thực hiện tại xã Lơ Pang. Ảnh: ĐVCC

Điểm đáng chú ý là từ những hoạt động quen thuộc, các cấp bộ Đoàn mở rộng thêm nhiều phần việc gắn với yêu cầu thực tế ở cơ sở. Theo anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, sự tham gia của nhiều lực lượng giúp phát huy thế mạnh riêng của từng đơn vị.

Từ Tỉnh đoàn, Đoàn xã đến trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang... đều đảm nhận những phần việc phù hợp với chuyên môn và nhu cầu tại địa bàn.

Anh Nguyễn Chí Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: D.L

“Chiến dịch năm nay tiếp tục kế thừa và phát huy sâu rộng những thành quả đạt được từ các năm trước.

Điểm nổi bật là bên cạnh những hoạt động tình nguyện truyền thống, các cấp bộ Đoàn đã chủ động mở ra nhiều hướng đi mới, thiết thực như tình nguyện chuyển đổi số, số hóa di tích lịch sử, xây dựng mã số vùng trồng, hỗ trợ cài đặt tài khoản VNeID...” - anh Hiếu nhấn mạnh.

Qua các hoạt động, cán bộ Đoàn cũng có thêm kinh nghiệm trong tham mưu, đề xuất những nội dung gắn trực tiếp với quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi như hỗ trợ khởi nghiệp, hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo, đề xuất kinh phí tổ chức sinh hoạt hè.

Thực tiễn từ chiến dịch cũng là môi trường để cán bộ Đoàn các cấp rèn luyện kỹ năng tổ chức, phối hợp và xử lý công việc tại cơ sở.

Đoàn phường Quy Nhơn phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức sinh hoạt hè lồng ghép với trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy nổ cho thiếu nhi trên địa bàn. Ảnh: D.L

Hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở

Những đổi mới trong hoạt động tình nguyện thể hiện rõ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới. Ở xã Ia Pnôn - 1 trong 7 xã biên giới của tỉnh với gần 90% dân số địa phương là đồng bào dân tộc thiểu số, Đoàn xã xác định những phần việc trong chiến dịch cần bắt đầu từ nhu cầu của người dân.

Anh Nguyễn Thành Trung - Bí thư Đoàn xã Ia Pnôn - cho biết: Với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, ĐVTN từng bước tạo sự gần gũi, tin tưởng với người dân.

Đoàn Vietcombank Bình Định trao 50 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Pnôn trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2026. Ảnh: ĐVCC

Trong chiến dịch, tuổi trẻ địa phương tham gia hỗ trợ xây dựng điểm trường; xóa các điểm rác thải đen, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế cũng được lồng ghép trong các hoạt động.

Từ những phần việc tại Ia Pnôn, có thể thấy hoạt động tình nguyện ngày càng gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng địa bàn. Cách làm này cũng được thể hiện ở xã Ia Nan, bởi đội hình “Mùa hè xanh” của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

Từ ngày 24 đến 27-7, bên cạnh tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi, trao quà, công trình thanh niên, nấu các suất ăn miễn phí, đoàn còn tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, chăm lo gia đình chính sách…

Đội tình nguyện chuyên ngành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tặng công trình “Thắp sáng vùng biên” tại nhà sinh hoạt cộng đồng làng Tung (xã Ia Nan). Ảnh: ĐVCC

Sinh viên Nguyễn Quang Linh (lớp CĐ Cơ điện tử A K19) cho biết: “Đây là lần đầu tôi tham gia hoạt động tình nguyện bằng chính kiến thức, kỹ năng đã học.

Từ sửa chữa, thay thiết bị điện đến các phần việc kỹ thuật khác, tôi nhận ra những kiến thức trên lớp có thể áp dụng vào những nhu cầu cụ thể của người dân ở vùng sâu, vùng xa. Làm được việc có ích, giúp được người dân nên tôi rất vui”.

Hoạt động tình nguyện hè còn được đưa vào từng địa bàn, gắn với những việc người dân, thiếu nhi và cộng đồng. Ở 135/135 xã, Đoàn cấp xã duy trì “Tổ công nghệ số cộng đồng” và “Đội hình bình dân học vụ số”, trực tiếp hỗ trợ người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số.

Tại khu dân cư, 251 đội hình thực hiện 695 công trình, phần việc về môi trường, từ trồng cây, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan đến xây dựng nông thôn mới, thu hút hơn 39.760 lượt ĐVTN tham gia.

Đoàn xã Nhơn Châu hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử mức 2 và tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID. Ảnh: D.L

Ở trường học, cách làm này được cụ thể hóa bằng chủ trương “Mỗi trường học là một dự án phục vụ cộng đồng có sản phẩm cụ thể”. 113/113 Đoàn trường học, Trung tâm GDNN - GDTX triển khai các dự án hướng về cộng đồng, từ chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, thắp sáng đường quê, chỉnh trang trường học đến hỗ trợ sinh kế, chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn...

Qua đó, hoạt động tình nguyện không chỉ dừng ở những đợt ra quân mà trở thành những phần việc gắn với từng địa bàn, từng nhóm đối tượng và nhu cầu cụ thể.

Đoàn Trung tâm GDNN - GDTX tỉnh Gia Lai lắp đặt "Tủ đựng pin - Thân thiện với môi trường" để thu gom pin đã qua sử dụng. Ảnh: D.L