Ra mắt mô hình gia đình thanh niên không vi phạm giao thông, không ma túy xã Ia Le

(GLO)- Ngày 20-8, Ban Thường vụ Đoàn xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Gia đình thanh niên không vi phạm giao thông, không ma túy” và trao mô hình sinh kế cho gia đình thanh niên.

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Mô hình hiện có 24 gia đình thanh niên tham gia. Tại chương trình, các gia đình ký cam kết chấp hành pháp luật, không vi phạm các quy định về an toàn giao thông, không liên quan đến ma túy và tích cực phòng, chống tệ nạn xã hội.

Các hộ gia đình ký cam kết tại lễ ra mắt. Ảnh: L.H

Mô hình góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa ma túy, bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Đoàn xã cũng trao mô hình sinh kế trị giá 3 triệu đồng (heo sinh sản) cho một hộ thanh niên, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập.

Dịp này, cán bộ công an xã Ia Le đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, phòng ngừa tệ nạn xã hội và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho gần 300 đoàn viên, thanh niên.

Tại buổi ra mắt, cán bộ công an xã cũng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, phòng ngừa tệ nạn xã hội và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh niên. Ảnh: L.H

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên, thanh niên các thôn tổ chức giao lưu bóng chuyền, tạo không khí đoàn kết, sôi nổi.