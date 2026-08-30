Kết nối thanh niên, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia

(GLO)- Diễn ra từ ngày 25 đến 28-8, Chương trình Giao lưu thanh niên tỉnh Gia Lai với thanh niên các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia tạo cơ hội để tuổi trẻ 3 nước cùng trải nghiệm, học hỏi. Qua đó, tình hữu nghị được nối dài bằng những kết nối và hợp tác thiết thực.

Cùng trải nghiệm, cùng hiểu nhau

Thanh niên Lào, Campuchia có nhiều trải nghiệm trong 4 ngày giao lưu tại Gia Lai. Điều họ quan tâm không chỉ là cảnh quan, văn hóa địa phương, mà còn là cách Gia Lai phát triển kinh tế, thúc đẩy khoa học, đổi mới sáng tạo và tạo môi trường để thanh niên lập nghiệp.

Tại tọa đàm “Thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia: Kết nối hữu nghị - Khát vọng khởi nghiệp - Kiến tạo tương lai”, thanh niên các tỉnh dành thời gian trao đổi về lập nghiệp, phát triển nghề nghiệp và khả năng hợp tác giữa các địa phương. Đồng thời, các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của Gia Lai và những gian hàng ứng dụng chuyển đổi số giúp thanh niên các nước bạn hiểu hơn về việc phát triển sản phẩm địa phương và xây dựng thương hiệu.

Tại các doanh nghiệp, những câu chuyện về phát triển kinh tế được nhìn từ thực tế. Đoàn công tác đã đến Công ty Cổ phần Gỗ Đại Thành, Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) và Công ty Cổ phần Phú Tài, tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển, mô hình quản trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Chuyến tham quan một số doanh nghiệp vào chiều 26-8 giúp thanh niên các tỉnh bạn hiểu hơn về hoạt động sản xuất, kinh doanh và kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp tại Gia Lai. Ảnh: ĐVCC

Khoa học và đổi mới sáng tạo cũng là nội dung thu hút sự quan tâm của các đoàn. Tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), đoàn đã tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu một số thí nghiệm khoa học; biết thêm thông tin về môi trường giao lưu khoa học, giáo dục liên ngành và hoạt động kết nối các nhà khoa học trẻ.

Đối với anh Sengphaylin Chăntthav­isoukbch - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Attapeu, những trải nghiệm này là phần đáng nhớ của chuyến giao lưu.

“Đối với chúng tôi, chuyến giao lưu lần này không đơn thuần là một chương trình gặp gỡ thanh niên giữa các địa phương, mà thực sự là một cầu nối tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa thế hệ trẻ Việt Nam - Lào - Campuchia. Chúng tôi ấn tượng với những chia sẻ về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế, các mô hình doanh nghiệp và sản phẩm địa phương của Gia Lai. Hoạt động tại ICISE giúp chúng tôi có thêm nhận thức về khoa học, giáo dục và đổi mới sáng tạo” - anh Sengphaylin Chănthavisoukbch nói.

Bên cạnh các hoạt động tọa đàm hay tham quan, tuổi trẻ 3 nước còn giao lưu tại sân bóng Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, tham quan Kỳ Co - Eo Gió...

Thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia cùng thi đấu giao lưu bóng đá, tạo không khí sôi nổi, gần gũi. Ảnh: ĐVCC

Tăng kết nối, mở rộng hợp tác

Sau những ngày cùng tham gia, điều chương trình để lại rõ nhất là sự hiểu biết giữa thanh niên các địa phương. Các đại biểu có thêm thông tin về kinh tế, khoa học, văn hóa và hoạt động thanh niên đơn vị bạn; đồng thời có cơ hội trao đổi trực tiếp về những vấn đề mình cùng quan tâm.

Quan trọng hơn, những kết nối hình thành qua chương trình đã có cơ sở để tiếp tục được duy trì. Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa Tỉnh đoàn Gia Lai và Tỉnh đoàn các tỉnh Attapeu, Salavan, Sekong xác định nhiều nội dung phối hợp cụ thể, từ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, tình nguyện vì an sinh xã hội đến quảng bá du lịch, giới thiệu văn hóa, lịch sử, tuyên truyền về quan hệ truyền thống hữu nghị và trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi. Các bên cũng định hướng tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi định kỳ 2 năm/lần.

Tỉnh đoàn Gia Lai ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 với Tỉnh đoàn các tỉnh Attapeu, Salavan, Sekong xác định nhiều nội dung phối hợp cụ thể. Ảnh: D.L

Anh Sam Socheang - Phó Tỉnh trưởng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tỉnh Ratanakiri, đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear cho hay:

“Những kết quả chúng ta đạt được hôm nay là nền tảng vững chắc cho lộ trình hợp tác trong tương lai. Thanh niên ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia đã có cơ hội học tập kinh nghiệm giữa các doanh nhân trẻ, giao hữu thể thao và cùng tham gia hoạt động trồng cây hữu nghị. Mặc dù cuộc gặp đã kết thúc, nhưng trên thực tế, chúng ta mới chỉ bắt đầu và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để biến tình hữu nghị, những kết quả của cuộc gặp và các bản ghi nhớ hợp tác thành những hoạt động cụ thể, hiệu quả”.

Tối 27-8, Gala “Kết nối hữu nghị - Kiến tạo tương lai” diễn ra trong không khí thân tình. Những hoạt động ấy khép lại chương trình giao lưu, đồng thời để lại một điều khó đo đếm bằng con số: các đại biểu đã có thêm những người bạn mới ở các tỉnh láng giềng.

Anh Phạm Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho rằng đó là điều đáng quý nhất.

Anh Phạm Hồng Hiệp. Ảnh: ĐVCC

“Chương trình không chỉ dừng ở các nội dung phối hợp trên văn bản mà còn có những nụ cười, cái ôm, cái bắt tay và tình bạn chân thành giữa tuổi trẻ ba nước. Dù khác biệt về ngôn ngữ, chúng ta vẫn có chung khát vọng học hỏi, cống hiến, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và dựng xây quê hương. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Gia Lai tin tưởng mỗi đại biểu sẽ trở thành một “đại sứ hữu nghị trẻ”, tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp về đất nước, con người của nhau, duy trì kết nối và biến các nội dung hợp tác thành những công trình, phần việc cụ thể”.